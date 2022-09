Los reyes de España visitan la capilla ardiente de Isabel II

Entornointeligente.com /

En torno a las 16.10 hora local (15.10 GMT), Felipe VI y Letizia se personaron en Westminster Hall, la enorme sala del complejo parlamentario donde los ciudadanos dan su adiós a Isabel II desde el pasado miércoles. Lee también: Unión Europea «profundamente consternada» por descubrimiento de tumbas en Ucrania Los reyes iban de luto riguroso y estaban acompañados por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el embajador de España en Londres, José Pascual Marco. Tras pasar unos tres minutos en la capilla ardiente, don Felipe y doña Letizia se retiraron, mientras cientos de ciudadanos seguían desfilando ordenadamente ante el féretro para rendir tributo a la soberana, fallecida el pasado 8 de septiembre a los 96 años. Lee también: Ucrania halla 450 cuerpos enterrados, algunos con «signos de tortura» [videos] Los reyes llegaron en torno a las 13.00 hora local (12.00 GMT) a Londres en un vuelo de la Fuerza Aérea Española procedentes de Madrid y a continuación participarán en una recepción que ofrece el nuevo monarca británico, Carlos III, en el Palacio de Buckingham. A esa recepción, a la que asistirán buena parte de los líderes mundiales que participarán en las exequias, también está previsto que acuda el padre de Felipe VI, el rey emérito, quien se habrá desplazado a Londres desde Abu Dabi. Lee también: Por sus 100 años, el letrero de Hollywood será retocado con 1,500 litros de pintura Desde hace dos años, cuando Juan Carlos de Borbón fijó su residencia en Emiratos Árabes Unidos, no existen imágenes suyas junto a su hijo, aunque sí se vieron los dos en mayo en el palacio de la Zarzuela después de que el emérito regresara unos días a España para participar en unas regatas en la localidad gallega de Sanxenxo. Los reyes, así como el emérito y doña Sofía, también asistirán mañana, lunes, al funeral de Estado por Isabel II en la abadía de Westminster. Lee también: Desde James Bond hasta los Simpsons, Isabel II presente en la cultura popular [videos] La ubicación tanto en Buckingham como en Westminster del jefe del Estado y del rey emérito dependerá de lo que decidan las autoridades británicas, por lo que aún no ha trascendido si se les verá juntos. Por la noche, los reyes se alojarán en la residencia del embajador de España, mientras que los reyes eméritos lo harán en un hotel. Más de quinientos jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asistirán al primer funeral de Estado que se oficia en Reino Unido en el siglo XXI. Lee también: El día en que Isabel II buscó a «la mano de Dios»… y Maradona aceptó [videos] Londres no ha vivido ceremonias similares desde las muertes de Jorge VI en 1952 y del primer ministro Winston Churchill en 1965. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina Papa Francisco pide que se respete el alto el fuego en Armenia y Azerbaiyán ?? https://t.co/2jBRzthUyx pic.twitter.com/3YpDLnxbHd

