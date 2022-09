Los problemas del Espanyol para cerrar el fichaje de Braithwaite

Entornointeligente.com /

S e presenta un día ajetreado en las oficinas del Espanyol. Los de Diego Martínez están pendientes de varias operaciones antes de que esta noche finalice el mercado de fichajes. Entre ellas, la opción de incorporar a Martin Braithwaite procedente del Barcelona. El fichaje del danés sería sin duda una de las bombas del día.

Desde el Espanyol mantienen que no habrá movimientos salvo que se produzca alguna salida. Es por ello que se antoja complicado que se pueda cerrar de manera inmediata la incorporación del ex del Leganés . El danés, que de llegar sería el posible reemplazo de RDT, ha pasado esta maáana un reconocimiento médico particular de cara a su posible fichaje por el Espanyol o por cualquier otro equipo.

Otro de los futbolistas que podrían llegar en este último día es Luis Rioja . El caso del futbolista del Alavés es diferente al del delantero danés. Su llegada no estaría ligada a ninguna salida pero de momento no hay acuerdo por lo que el Espanyol podría poner en marcha un plan B. El día va a ser largo en las oficinas del Espanyol.

