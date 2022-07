Los problemas de convivencia de Laura Escanes y Risto Mejide

Entornointeligente.com /

Risto Mejide y Laura Escanes decidieron abrir la puerta a su intimidad con su pódcast, Cariño, pero ¿qué dices? En el que cada semana tratan diferentes temáticas, como los viajes, los cambios en la vida o el valor de conocerse bien.

De hecho, este último punto lo vinculan, en clave de humor, con los pequeños problemas de convivencia por los que han pasado en sus más de siete años de relación.

«Conocer a alguien y quedarse con ese alguien consiste en que te gusten cosas que realmente no te gustarían», afirma en el programa el conductor de Todo es mentira , unas palabras que su pareja corrobora.

«Yo ya le he encontrado el punto a que jamás, nunca, en siete años, no hayas cambiado el rollo de papel higiénico», bromea Mejide en su charla, a lo que la influencer responde, entre risas: «Pero qué puto falso eres».

No obstante, el escritor admite que ya le ha cogido cariño a esta mala costumbre, al igual que le ha sucedido con la supuesta manía de Escanes de «no apretar el tubo de la pasta de dientes por donde toca». Y es que, para la modelo, lo más importante es apretarlo por donde más pasta hay.

«La pereza que daría conocer las manías de una persona nueva», confiesa la catalana, que admite tolerar bien las extravagancias de los demás. Eso sí, Mejide también lo tiene claro: «Yo si no te he dejado ha sido por no conocer a una persona nueva».

