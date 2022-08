Los premios MTV de Nueva York tuvieron un toque gallego que no imaginarías: las vajillas Sargadelos

Entornointeligente.com /

Hace un tiempo estaba escuchando un podcast donde en una conversación entre unas chicas gallegas, se decían las unas a las otras que tenías que tener cuidado porque vayas donde vayas siempre hay un gallego . Y desde luego es cierto. Y si no es un gallego, es algo procedente de Galicia. Sino, ¿ quién se iba a imaginar que en pleno Nueva York , en los premios MTV VMA , alguien se iba a encontrar con una vajilla made in Galicia ? Desde luego nosotras no.

En Trendencias Stradivarius lanza una colección de platos, tazas y boles perfectos para desayunar con estilo Y es que Galicia no solo esconde pueblecitos con encanto , islas de ensueño y playas con aguas cristalinas : la artesanía y la tradición son elementos muy importantes en la comunidad . Por eso aunque nos ha sorprendido en un primer momento encontrar la vajilla gallega en los premios MTV VMA, pensándolo en frío no tanto: ¿de dónde iba a ser si no? La vajilla en concreto es de la marca Sargadelos , una firma con más de 200 años de historia nacida en un pueblo homónimo de Lugo.

Sus piezas por norma general están inspiradas en la cultura mediterránea, la tierra gallega y el mar Cantábrico , y tienen el azul y el blanco como colores bandera. ¿Queréis saber qué pieza fue la que se coló en los premios? La siguiente entremesera, que cuesta 65 euros :

Entremesera Ros Sargadelos

Entremesera Ros Sargadelos

PVP en El Corte Inglés 65,00€

@ sargadelos_oficial

Fotos | El Corte Inglés

