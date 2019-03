Los Premios Goya 2020 no incluirán “producciones televisivas”

Entornointeligente.com / MADRID.- La Junta Directiva de la Academia española de Cine decidió por unanimidad este lunes que la edición de los Premios Goya de 2020 no incluirá “producciones televisivas” entre aquellas que pueden aspirar a los galardones en sus categorías.Jose Antonio Oliveros Febres-Cordero

Se mantiene por tanto el sistema vigente y respecto a las películas producidas por plataformas solo se considerarán aquellas "que cumplan con los requisitos actuales, es decir, estreno en salas en los plazos que marcan las bases", según un comunicado.

No obstante, la Academia de Cine ha anunciado su intención de reunirse "próximamente" con la Academia de Televisión para transmitir "una propuesta de colaboración" y "unir esfuerzos de cara a potenciar los premios o reconocimientos anuales ya existentes".

En la última edición de los Goya, celebrada el pasado mes de febrero, el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ya puso el foco en su discurso en la realidad que vive el cine en su convivencia con las plataformas y televisiones.

"El cine no va a desaparecer; solo está buscando permanentemente nuevas formas", aseguró el realizador, quien añadió que, lejos de derrotarse, ambos mundos deben ser aliados y afrontar la nueva realidad sin complejos.

