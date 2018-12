Los premios Alzheimer del año

Entornointeligente.com / Parafraseando a Joan Manuel Serrat, “uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren sacó boleto de ida y vuelta”. Son aquellos hechos deportivos que acontecieron este año que son para el olvido. Por eso están nominados a los Premios Alzheimer 2018, con la esperanza de poder echarlos de nuestra memoria más rápido que lo que tardó Angelici en echar al Mellizo del banco de Boca.

Mejor discurso tribunero Nominados:

“El no jugar contra Israel fue un aporte a la paz mundial” (Chiqui Tapia, presidente de la AFA, al anular el partido frente a la Selección israelí, con todas las entradas vendidas). “Si antes Boca era la mitad más uno, ahora es la mitad más 11 millones que hay en Bolivia” (Carlos Lampe, el arquero boliviano contratado por Boca para no jugar ningún minuto en la Copa). “Eeeeehhhhh….Eeeeeeeeeeh… eeeeeeeeh” (Maradona, DT del Dorados de Sinaloa, siempre) Ganador:

Maradona. Nada como el lenguaje inclusivo del Diego. Nunca una letra vocal (la “e”, claro) dijo tantas verdades sobre el fútbol mundial.

Mejor papelón Nominados :

La Policía de la Ciudad: Los responsables del dispositivo de seguridad del River-Boca en el Monumental, se manejaron con la misma habilidad con que el cantante Chano maneja su automóvil. El pacto de caballeros: “Es intención de los presidentes de River y de Boca que el día de mañana la final sea llevada a cabo sin hechos de violencia, que sea disputada en igualdad de condiciones y que gane el fútbol argentino y sudamericano en una fiesta llevada a cabo en paz”. Una joyita del humor mundial a cargo del trío cómico Angelici-D’onofrio-Domínguez. La Conmebol: Ni al pintor Salvador Dalí se le hubiera ocurrido la surrealista idea de hacer jugar en Europa a los finalistas de América. Dicen que Domínguez se ofreció a llevar el Obelisco hasta Madrid así los jugadores de River podían festejar. Ganador:

Triple empate. Ya se fijó el antecedente para el 2019: en la Copa del año que viene ante el primer disturbio entre Cerro Porteño y Nacional de Montevideo, el partido se jugaría en el Nou Camp de Barcelona. Y que ante una piedra arrojada durante Flamengo-Liga de Quito, el encuentro se jugará en el San Siro de Milán.

Mejor desorganización de la AFA Nominados:

La elección de rivales: Armar partidos amistosos de la Selección con los rivales más “débiles” del mundo( Irak, Haití, Guatemala, etc. ) es subestimar a la gente. No sea cosa que a la Albiceleste la exijan rivales de nivel, como España –que nos goleó 6-1– y los hinchas nos demos cuenta que la calidad de juego del equipo es más baja que conversación de velorio. Curso para levantarse rusas: En un curso de idioma destinado a dirigentes, periodistas, técnicos y jugadores que viajarían al Mundial de Rusia 2018, la AFA distribuyó un manual con “consejos” para seducir a “una chica rusa”. A partir de ahí, al Chiqui se lo llamó El “Machirulo” Tapia. El contrato de Sampaoli: Era hasta el 2020 y su recisión 20 millones de dólares. Nos costó más caro que alimentar a Godzilla con bombones de licor. La Selección la dirige alguien de relevancia y larga trayectoria como Lionel Scaloni. Debemos agradecer que para el Sub 20 no contrataron como DT a Mirko, el hijo de Marley. Ganador :

No importa. Lo único seguro es que el perdedor es la propia AFA. Y que a Grondona se lo extraña cada día más.

LINK ORIGINAL: Pagina 12

Entornointeligente.com