Los Power Rankings de la NFL al término de la Semana 3 de la temporada regular

Entornointeligente.com /

Después de tres jornadas de una impredecible temporada regular del 2022 en la NFL , siguen los saltos enormes, hacia arriba y abajo en el orden, en los Power Rankings de ESPN .

Quedan solamente dos equipos que no saben lo que es perder en la campaña, y uno que no sabe lo que es ganar. Aunque la posición que ocupan esos tres clubes en nuestro listado semanal es clara, el lugar que ocupan el resto de las 29 franquicias es una enorme y confusa área gris, que prácticamente no se aclaró en la tercera fecha.

Para la jornada que viene, comienza el tour internacional de la NFL , con el primer partido en Londres de la temporada regular. Las variables que implican los viajes durante esos partidos prometen, inevitablemente, más sorpresas en el orden jerárquico de la mejor liga de fútbol americano profesional en el planeta.

Puedes disfrutar la temporada regular del 2022 NFL a través de Star+; ¡suscríbete aquí!

Después de la Semana 3 de acción en la temporada regular, así luce el orden jerárquico de los 32 equipos de la NFL, de acuerdo a los Power Rankings de ESPN.com :

Los Miami Dolphins tomaron la cima de nuestra lista luego de un inicio de temporada con récord 3-0. Ilustración de ESPN Nota: El número entre paréntesis indica el lugar que ocupó ese equipo en los Power Rankings de la semana pasada.

1. Miami Dolphins (4) La calidad de las victorias sobre Ravens y Bills, primordialmente, tienen a Miami en el sitio de honor en los Power Rankings de ESPN. La defensiva está jugando de manera estupenda, y si logran manufacturar un mejor ataque terrestre pronto, estarán en o cerca de la cima de nuestro listado a lo largo de todo el año. — RZ

2. Philadelphia Eagles (5) Philadelphia solo necesitó que Jalen Hurts se iluminara en el segundo cuarto con tres pases de touchdown frente a Washington para asegurar la victoria, pero eso podría no ser suficiente para que los Eagles mantengan el invicto cuando llegan a un tramo en el que enfrentan a Jaguars, Cardinals Cowboys y Steelers en semanas consecutivas. La buena noticia es que su defensiva ha sido una muralla esta temporada luego de capturar nueve veces a Carson Wentz y permitir 15 puntos en sus últimos dos partidos, si logra mantener este nivel, Philadelphia puede seguir aspirando a ser un contendiente en la NFC. — EC

3. Baltimore Ravens (7) No hay un jugador con un nivel más alto a la ofensiva en toda la NFL ahora que Lamar Jackson, y quien lo niegue simplemente se debe a que el quarterback de Baltimore nos ha acostumbrado a considerar como algo ordinario lo que le vuelve extraordinario. — RZ

4. Green Bay Packers (6) Por un momento parecía que los Packers se dirigían a una cómoda victoria sobre los Buccaneers, pero todo se apagó de pronto y no anotaron puntos por más de dos cuartos. Esos episodios de inconsistencia no es lo que se espera de uno de los candidatos a ganar el Super Bowl. — EC

5. Buffalo Bills (1) A pesar de la derrota, los Bills –y particularmente Josh Allen– jugaron bien contra Miami. Hay algunas tuercas que hace falta ajustar, pero no es ilógico suponer que el resultado podría haber sido distinto con una línea ofensiva y una defensiva secundaria completa. — RZ

6. Los Angeles Rams (9) Después de un mal inicio de temporada los Rams finalmente están sentados en el asiento del conductor en la NFC Oeste, es muy temprano todavía, pero difícilmente alguien los moverá de ahí a partir de ahora. — EC

7. Kansas City Chiefs (2) No tengan duda: las cámaras se enfocarán bastante en las interacciones entre Patrick Mahomes y Eric Bienemy durante el próximo partido de los Chiefs, una visita a Tampa Bay donde no hace mucho vieron a los Bucs adjudicarse un Lombardi. — RZ

8. Tampa Bay Buccaneers (3) La defensiva tuvo a los Buccaneers en la pelea hasta el final contra los Packers, pero al final la falta de receptores le cobró factura a Tom Brady, quien no pudo apuntarse otra remontada a su ilustre carrera. El regreso de Mike Evans la próxima semana tras cumplir una suspensión es una gran noticia para un ataque que necesita tener la mayor cantidad de armas disponibles para apoyar a su quarterback veterano. — EC

9. Minnesota Vikings (14) Todo está bien en Minnesota, particularmente con Kirk Cousins, siempre y cuando no jueguen en horario estelar. — RZ

10. Dallas Cowboys (20) Los Cowboys son el equipo de Dak Prescott, pero será interesante ver qué ocurre cuando el quarterback regrese de su lesión en la mano y cometa el primer error, en este momento Cooper Rush ya se ha ganado a más de un aficionado y seguramente no pasará mucho tiempo para que escuchemos cómo corean su nombre en las tribunas. — EC

11. Jacksonville Jaguars (17) Los Jaguars son un equipo diametralmente opuesto a lo que nos ofreció Urban Meyer en su patético mandato; hay buena energía y hay una sensación de que, ahora, ya tienen dirección. — RZ

12. Cleveland Browns (23) Los Browns tienen claro que deben correr el balón para tener éxito y dejar muy poco en manos del quarterback Jacoby Brissett, así que no deben modificar esa fórmula que hasta ahora les ha alcanzado para mantenerse en la cima de la complicada AFC Norte. — EC

13. Denver Broncos (19) No hay que engañarnos: con el enorme contrato que Russell Wilson le sacó a los Broncos, le debe mandar un regalo costoso a Jimmy Garoppolo por desviar los reflectores sobre lo mal que anda la ofensiva de Denver en este instante, con todo y el triunfo sobre los Niners. — RZ

14. Chicago Bears (21) Tal parece que los Bears deben acostumbrarse pronto –una vez más– a las inconsistencias de su quarterback. Justin Fields lanzó para apenas 106 yardas y dos intercepciones frente a los Texans, pero increíblemente Chicago se las ingenió para llevarse la victoria. Los Bears pueden construir sobre los acarreos del corredor Khalil Herbert, pero en algún punto su mariscal de campo debe comenzar a colaborar o será sencillo para sus rivales detener a un equipo unidimensional. — EC

15. New York Giants (8) Los Giants perdieron el paso con respecto a los Eagles y Cowboys en la batalla por la NFC Este en una sola noche, pero lo positivo es que Saquon Barkley está, oficialmente, recuperado al 100 por ciento y en la forma que lo vio brillar como novato. Ahora, no estaría mal que el resto de las armas ofensivas hagan su trabajo… (sí, te hablo a ti, Kenny Golladay). — RZ

16. Detroit Lions (16) Los Lions han sido una de las sorpresas más agradables de la temporada, es cierto que cometen errores y desperdician ventajas, pero siguen siendo un equipo en desarrollo que tiene una identidad definida. Jared Goff parece estar bastante cómodo en esta ofensiva y solo es cuestión de tiempo para que la defensiva comience a madurar. Detroit seguirá siendo un dolor de cabeza para sus rivales en el 2022. — EC

17. Tennessee Titans (28) Finalmente, llegó la victoria para Tennessee, y si bien ocurrió ante el único equipo en la NFL que no sabe lo que es ganar en el año, al menos existe el optimismo de que Ryan Tannehill jugó no tan miserable como en la semana previa. — RZ

18. New England Patriots (12) Los Patriots enfrentan una nube de incertidumbre por la lesión en el tobillo del quarterback Mac Jones, quien estará fuera múltiples semanas. New England realmente no estaba compitiendo cuando su mariscal de campo se encontraba sano, así que todo indica que las esperanzas de playoffs de los Pats se terminan en este momento. — EC

19. San Francisco 49ers (11) Los Niners cometieron el pecado mortal de dejar vivir a un equipo que estaba moribundo en su duelo de sábado por la noche ante Denver, en vez de liquidarlo. Por si fuera poco, nadie hizo más por la victoria de los Broncos, que Jimmy Garoppolo. El problema es que juega para San Francisco. — RZ

20. Indianapolis Colts (30) No hay que quitar mérito a los Colts por su sorpresiva victoria sobre los Chiefs, pero Kansas City pareció esforzarse demasiado en perder hasta que lo consiguió. Sin embargo, al final del día lo que importa en la NFL es el récord y en este momento Indianapolis ya aparece en la columna de las victorias con un extraño 1-1-1. — EC

21. Cincinnati Bengals (26) Cincy ganó por primera vez en el año, y Joe Burrow no fue castigado incesantemente durante el encuentro. No sé ustedes, pero quizás –solo quizás– haya una correlación entre esos dos eventos. — RZ

22. Atlanta Falcons (29) El domingo vimos las dos caras de Marcus Mariota, el quarterback que puede montar una larga serie de touchdown y el que puede arruinar el partido con un balón suelto en el momento menos oportuno. Con 5 minutos por jugar en el último cuarto, cualquier otro equipo habría hecho pagar a los Falcons por ese error, afortunadamente para ellos jugaron contra Seattle. La mala noticia es que su calendario entra a su parte más complicada con duelos frente a Browns, Buccaneers, 49ers y Bengals en semanas consecutivas, así que si Atlanta quiere tener realmente una esperanza ante esos rivales no puede permitirse este tipo de errores de su hombre más importante en el campo. — EC

23. Pittsburgh Steelers (13) Por momentos, arden los ojos observando a Mitch Trubisky tratando de operar una ofensiva que, aparentemente por diseño, se niega a atacar la parte profunda del campo… y el espacio entre las costuras. — RZ

24. New Orleans Saints (18) A pesar del bajo nivel por lesión de Jameis Winston, el coach de los Saints, Dennis Allen, ya señaló que no hará un cambio de quarterback… por el momento. Está claro que Winston no llevará a ningún lado a New Orleans jugando de esa manera tan descuidada con el balón, pero la decisión de dejarlo como titular habla realmente mal de la confianza que hay en el suplente Andy Dalton para sacar al equipo adelante. — EC

25. Carolina Panthers (32) Después de tres jornadas, y a pesar del primer triunfo de los Panthers, Baker Mayfield ha hecho lo que nadie creía posible en Carolina: la gente empieza a echar de menos a Sam Darnold. — RZ

26. Los Angeles Chargers (10) Está claro que Justin Herbert es un guerrero por jugar con una fractura en el cartílago de las costillas frente a los Jaguars, pero en algún momento debe decidir qué tan bueno es para el equipo salir a la cancha en esas condiciones. Ante los Jaguars, Herbert completó poco más de la mitad de sus envíos y lanzó una intercepción, este tipo de actuaciones solo perjudicarán a los Bolts y la salud del propio quarterback si sigue recibiendo castigo de los defensivos. — EC

27. Arizona Cardinals (15) Arizona nunca estuvo realmente en el encuentro de la Semana 3, y lo preocupante es que no todas las semanas van a tener como rivales a los Raiders, para seguir sumando victorias espectaculares. — RZ

28. New York Jets (22) Fue realmente triste ver a Quinnen Williams peleando con un entrenador en la banca, pero esto dice mucho de lo que realmente son los Jets en este momento. El verdadero problema es que apenas estamos en la Semana 3 para ver muestras de frustración de este tipo y si el entrenador en jefe Robert Saleh no corrige la situación perderá al equipo muy pronto, esa debe ser realmente la prioridad ahora en New York, más allá del posible regreso del quarterback Zach Wilson. — EC

29. Washington Commanders (25) Desde un punto de vista de vaso medio vacío, Carson Wentz ha sido un fiasco en el inicio de su estancia con los Commanders. Desde un punto de vista de vaso medio lleno, al menos no ha sido tan malo como Jimmy Garoppolo, el quarterback que deseaban en primera instancia para su temporada. — RZ

30. Seattle Seahawks (24) Al principio de la temporada la mayor interrogante que existía alrededor de los Seahawks era si Geno Smith realmente era el quarterback que necesitaba Seattle y en este momento Smith es la única certeza que parece tener el equipo. La defensiva, que se esperaba fuera su gran fortaleza, ha fallado ante ataques carentes de explosividad como San Francisco y Atlanta en semanas consecutivas, eso no augura nada bueno con un duelo en el horizonte frente a unos Lions que si algo saben es anotar puntos. — EC

31. Houston Texans (31) Los Texans prometieron más Dameon Pierce y el corredor novato respondió en la Semana 3 con una buena actuación individual. Ahora, solo hace falta que Houston alinee a otros 10 a 15 Dameon Pierces a lo largo del partido para que este equipo pueda aspirar a algo que no sea la primera selección del próximo draft. — RZ

32. Las Vegas Raiders (27) Los Raiders son el único equipo de la NFL que no ha ganado esta temporada. Después de la abrupta salida de Jon Gruden el año pasado, el interino Rich Bisaccia logró llevar al equipo a los playoffs, pero esas credenciales no fueron suficientes para mantenerlo en el puesto de manera definitiva y el equipo aposto por Josh McDaniels, el resultado de esa decisión es un inicio 0-3. — EC

Participaron en la elaboración de estos Power Rankings de la NFL para ESPN : Erick Cervantes (EC) y Rafa Zamorano (RZ)

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com