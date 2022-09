Los Power Rankings de la NFL al término de la Semana 2 de la temporada regular

Entornointeligente.com /

Los Power Rankings de la NFL en ESPN están diseñados para reflejar el momento que vive cada uno de los 32 equipos, y eso significa, en ciertos casos, evidenciar enormes cambios de una jornada a otra en el posicionamiento de los clubes.

Eso fue justamente lo que pasó en esta ocasión, tomando como referencia la semana pasada. En lo que los equipos se van asentando hasta encontrar el que puede ser su nicho a lo largo de las 18 jornadas de la campaña regular, es probable que sigamos viendo algunos movimientos drásticos, hacia arriba y hacia abajo.

Donde no hubo grandes movimientos es en la cima, donde los primeros dos lugares repiten con respecto a la primera jornada. Junto al equipo que aparecer tercero, esos tres sitios recibieron votos unánimes en esta semana para esas plazas.

En el fondo sí hubo grandes movimientos, y la espiral descendente del equipo que ocupa el sótano ha sido dramática después de apenas dos encuentros.

Después de la Semana 2 de acción en la temporada, así luce el orden jerárquico de los 32 equipos de la NFL, de acuerdo a los Power Rankings de ESPN.com :

Rápidamente, coaches como Nathaniel Hackett y Mike Tomlin sienten la presión de la afición, mientras otros como Kliff Kingsbury recuperaron el aliento en la Semana 2. ESPN.com Nota: El número entre paréntesis indica el lugar que ocupó ese equipo en los Power Rankings de la semana pasada.

1. Buffalo Bills (1) Los Bills dejaron en claro durante el «Monday Night Football» que son el rival a vencer en esta temporada. Buffalo presume una defensiva física que acosa constantemente a los quarterbacks rivales, cuenta con un pateador confiable y tiene la ofensiva más explosiva de la liga encabezada por Josh Allen y Stefon Diggs. Si los Bills se mantienen sanos seguirán siendo una aplanadora. — EC

2. Kansas City Chiefs (2) Los reflectores están con Buffalo después de dos semanas, pero los Chiefs no les pierden el paso y sus triunfos no han sido ante rivales menores. En dos semanas tendrán un muy buen reto contra la defensiva de los Buccaneers. — LMV

3. Tampa Bay Buccaneers (5) Más allá del altercado sobre el campo, los Buccaneers mostraron mucha garra contra un equipo de los Saints que ha sido una auténtica jaqueca a lo largo de la era Tom Brady en Tampa Bay. — RZ

4. Miami Dolphins (7) Tua Tagovailoa poco a poco está silenciando a sus críticos –incluyéndome– con actuaciones improbables, como la remontada sobre los Ravens con cuatro pases de touchdown en el último cuarto. Los Dolphins están lejos de ser considerados contendientes, pero si siguen jugando así serán divertidos de ver esta temporada. — EC

5. Philadelphia Eagles (12) Contrario a la Semana 1, la defensiva tuvo un trabajo redondo, robándole el ovoide en múltiples ocasiones a una ofensiva muy peligrosa como la de los Vikings. Jalen Hurts también merece una mención aparte porque jugó con mucha mayor confianza. Fue un gran debut en casa en la temporada 2022. — LMV

6. Green Bay Packers (21) La confianza de Aaron Rodgers en sus receptores todavía no está donde necesita estar para que Green Bay haga algo importante, pero al menos tuvimos confirmación de que la dupla conformada por Aaron Jones y AJ Dillon puede cargar a los Packers en más de una semana. — RZ

7. Baltimore Ravens (4) Solo hay una palabra para describir lo que pasó con los Ravens el domingo ante Miami: colapso. Baltimore dejó escapar una victoria segura porque su defensiva simplemente no pudo defender una ventaja más que cómoda en el último cuarto. De muy poco servirá que Lamar Jackson esté jugando en un nivel superlativo si no va a contar con el respaldo del resto del equipo. — EC

8. New York Giants (13) Pocos esperaban que estuvieran luchando palmo a palmo con los Eagles la cima del Este de la Nacional, y si bien están lejos de los contendientes, siempre es bueno comenzar la temporada de esta forma. Ahora el chiste será mantener la forma, pero la ofensiva sufre para encontrar ritmo y no podemos dejar de subrayar que ahorita sus rivales tienen marca de 0-2. — LMV

9. Los Angeles Rams (19) Los Angeles lució explosivo, por momentos, pero también se puso en zona de riesgo de sumarse a los colapsos extraordinarios que tuvimos en la Semana 2, acompañando a Baltimore, Cleveland y Las Vegas. — RZ

10. Los Angeles Chargers (6) Los Bolts parecían tener un buen inicio de temporada, más allá de una derrota presupuestada en Kansas City, pero la lesión en las costillas de Justin Herbert cambia el panorama a corto y mediano plazo. Seguramente Herbert podrá seguir jugando a pesar del dolor, pero ¿cuán efectivo será? De esa respuesta dependen las esperanzas de los Chargers en el 2022. — EC

11. San Francisco 49ers (22) Quedó en evidencia lo importante que es tener un mariscal de campo reserva de confianza y eso es precisamente lo que les brinda Jimmy Garoppolo tras perder por todo el año a Trey Lance. Su victoria ante los Seahawks también demostró que la derrota de la Semana 1 en Chicago fue más un accidente que algo por lo que debían encender las alarmas. — LMV

12. New England Patriots (26) Una victoria fea sigue siendo una victoria, y gana un poco de valor cuando se consigue fuera. Mac Jones no es un pasador de grandes destellos, pero mientras la ofensiva anote más puntos que el ataque rival, Bill Belichick lo aceptará al frente de un equipo en transición. — RZ

13. Pittsburgh Steelers (9) En apenas su primer partido en el renombrado Acrisure Stadium, la afición de Pittsburgh ya pidió a gritos el ingreso de Kenny Pickett como quarterback del equipo. Eso habla terrible de la confianza que hay alrededor de Mitch Trubisky, pero el peor error que podrían cometer los Steelers ahora mismo es acelerar el proceso de quien esperan sea su mariscal de campo del futuro. — EC

14. Minnesota Vikings (3) Volverán a la comodidad de casa para otro duelo divisional y eso les ayudará a regresar al camino del triunfo, principalmente porque no será un juego nocturno, donde Kirk Cousins siempre se encarga de mostrar su peor versión, como las tres intercepciones ante los Eagles. — LMV

15. Arizona Cardinals (23) No sé cuán preocupante debe ser para Arizona su mal inicio ante los Raiders, pero la tranquilidad que da saber que tu defensiva puede hacer jugadas grandes, y que tu quarterback puede desequilibrar el juego en cualquier situación hará que Kliff Kingsbury duerma tranquilo una semana más. — RZ

16. Detroit Lions (29) Detroit es el único equipo de la NFL que ha anotado al menos 35 puntos en las primeras dos semanas de la temporada y actualmente tiene la segunda mejor ofensiva de la liga. Si consideramos que su defensiva está despertando de la mano del cazamariscales novato Aidan Hutchinson, entonces es justo decir que algo muy interesante se está cocinando en los Lions de cara al futuro. — EC

17. Jacksonville Jaguars (28) Su triunfo fue opacado por los regresos que hubo en la Semana 2, pero nunca será tema menor cuando dejas en cero a tu rival, aunque estos sean los erráticos Colts de Matt Ryan. El Sur de la Americana ha mostrado un nivel por demás pobre y, compartiendo la división con los Texans y esta versión de Indianapolis debe ilusionar a su afición si es que Tennessee no rectifica pronto el camino. — LMV

18. New Orleans Saints (8) Sin estructura ofensiva, Jameis Winston seguirá siendo propenso a arriesgar el balón, y como es usual en esos casos, a veces perderá mucho más de lo que gane. Dennis Allen necesitará usar una rienda más corta en términos de lo que puede permitirle al quarterback. — RZ

19. Denver Broncos (20) El inicio de la era Russell Wilson en Denver ha sido decepcionante, por decir lo menos. Los Broncos apenas pudieron vencer en casa a un equipo inferior como los Texans y ya cargan con una derrota luego de su errático debut contra los Seahawks. Parece que el sueño de competir en la AFC Oeste tendrá que esperar para los Broncos. — EC

20. Dallas Cowboys (31) La defensiva estuvo en un nivel superlativo con seis capturas de Joe Burrow y serán ellos quienes deban cargar con el equipo, como lo hicieron este fin de semana, ya que la versión de su ofensiva sin Dak Prescott se acerca más a la que sumó seis puntos en tres cuartos que a la que comenzó con dos touchdowns en el primer cuarto. — LMV

21. Chicago Bears (10) La ofensiva de los Bears ha desaparecido por completo, ante nuestros ojos, y los dueños en equipos de fantasy de tipos como Darnell Mooney y Cole Kmet deben estarse pateando al ver los nombres de los que dejaron pasar en sus respectivos drafts. No sé si hay arreglo rápido al problema que aqueja a Chicago. — RZ

22. New York Jets (32) Selecciones Editoriales Jornada de colapsos extraordinarios en la Semana 2 de la NFL 2d Rafael Zamorano Las conclusiones en la NFL tras la jornada dominical de la Semana 2 18h ESPN Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins, es el Coloso de la Semana 2 18h Rafael Zamorano 2 Relacionado Los Jets se recuperaron de una desventaja de 13 puntos en los últimos 2 minutos contra los Browns con una combinación de agallas, fortuna y gran ejecución anotando dos touchdowns y recuperando una patada corta. Sí, podemos culpar a Cleveland por dejar ir el juego de esa manera, pero hay que darle el reconocimiento que el coach Robert Saleh se merece por arriesgarse a ganar de esa manera. Los Jets están dispuestos a suplir su falta de talento con determinación y eso los convierte en un rival peligroso. — EC

23. Cleveland Browns (16) Tres equipos compitieron por el hazmerreír de la Semana 2 y Cleveland se llevó el galardón con la derrota ante los Jets en casa. Aun así, con lo visto hasta el momento con Pittsburgh y Cincinnati, los Browns parecen entender que la disputa será con Baltimore en el Norte de la Americana y precisamente el choque del jueves ante los Steelers en casa debe representar un buen envión anímico para ellos, si es que no regalan otro juego. — LMV

24. Seattle Seahawks (11) Seattle volvió a la realidad: no todas las semanas van a enfrentar a Nathaniel Hackett. Simplemente, no hay suficiente talento en muchas áreas de la plantilla de Seattle como para soñar con cosas importantes este año. — RZ

25. Washington Commanders (14) Si hay algo que rescatar de Washington esta semana es que al menos intentaron regresar en la segunda mitad contra los Lions, pero ya estaban en un hueco demasiado profundo cuando lo hicieron. Los Commanders necesitan que su defensiva mantenga los partidos con pocos puntos porque ya quedó claro que este no es un equipo con la capacidad de remontar. — EC

26. Cincinnati Bengals (18) Con el trabajo de su línea ofensiva, la apuesta al momento parece ser cuándo será el día que Joe Burrow dejé de aguantar los golpes y reciba uno que lo lleve a perder un tiempo prolongado de actividad. — LMV

27. Las Vegas Raiders (17) Uno de los puntos que más se discutió en el receso de temporada respecto a Josh McDaniels, era cuánto había aprendido desde su experiencia fallida en Denver hasta ahora. Ahora, tendrá que poner todas esas lecciones en práctica después de ser el head coach a cargo durante la mayor remontada en contra en la historia de la organización. — RZ

28. Tennessee Titans (25) El tiempo parece que ya alcanzó a Derrick Henry, quien promedió apenas 1.9 yardas por acarreo contra los Bills y no ha sido factor en los dos partidos de esta temporada. Esta es una terrible noticia para Tennessee, que depende enteramente de su corredor para generar algo a la ofensiva, sin él quedan en manos del quarterback Ryan Tannehill y esa es una receta para el desastre, como nos pudimos dar cuenta. — EC

29. Atlanta Falcons (24) Atlanta aparece con registro de 0-2, pero no todo es malo con el conjunto de Georgia ya que ahora, aunque estuvieron del otro lado del script, mostraron mucha resiliencia para apretar un juego en el que parecían descartados desde temprano. Sus dos derrotas al momento han sido por una diferencia acumulada de cinco puntos. — LMV

30. Indianapolis Colts (27) Los Colts son el más firme candidato, después de dos semanas, para llevarse el premio a decepción del año. Pero, no habrá sensación de urgencia hasta que alguien se escape en la débil AFC Sur, y por el momento, son los Jags los que marchan con una leve ventaja. — RZ

31. Houston Texans (30) Afortunadamente la NFL no da puntos por estilo o los Texans ya estarían en deuda con la liga. Su talento es limitado a la ofensiva y defensiva, realmente no han sido competitivos y la única razón por la que no están 0-2 es por los errores de sus rivales. Lo único positivo de su temporada hasta ahora es que de alguna manera no están al fondo de su división. — EC

32. Carolina Panthers (15) Carolina vuelve a casa para debutar en los juegos divisionales en el 2022 y, si bien de momento tienen marca de 0-2, esto se debe en gran medida por la incapacidad de su ofensiva de estar a la altura de su defensiva. El juego ante los Saints les ofrece una buena oportunidad de aspirar a la victoria. No descartaría que se impongan a New Orleans. — LMV

Participan en la elaboración de los Power Rankings de la NFL para ESPN : Erick Cervantes (EC), Luis Miguel Vasavilbaso (LMV) y Rafa Zamorano (RZ)

