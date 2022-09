Los posibles nombres y carteras que suenan para el cambio de gabinete que se viene tras el triunfo del Rechazo

Entornointeligente.com /

Tanto antes y mucho más después de conocerse los resultados del Plebiscito, el Presidente Gabriel Boric dejó entrever que su gabinete tendrá importantes cambios en los próximos días o, incluso, siguientes horas.

«Los cambios de gabinete se hacen, no se anuncian», dijo el Mandatario tras votar en Punta Arenas a poco de haber comenzado los sufragios, para que, ya de noche y en su discurso realizado en La Moneda, no dudara en señalar para llevar a adelante un nuevo proceso constitucional que se inicia tras la victoria del Rechazo, se «requerirá pronto ajustes en nuestros equipos de gobierno para enfrentar este nuevo periodo con renovados bríos «.

Si bien no hay versiones oficiales al respecto y que aún no se cumplen seis meses desde que el Presidente y su respectivo gabinete, lo cierto es que ya están trascendiendo los nombres y carteras que serán renovadas luego de la contundente derrota electoral del oficialismo en el Plebiscito de este domingo.

Las carteras y salidas

Según El Mercurio y las primeras informaciones luego de la elección, podrían ser hasta siete los ministerios que tendrían modificaciones en el cambio de gabinete cuyos detalles se están ultimando en La Moneda.

Es así como los ministerios que cambiarán a sus titulares serían Interior (Izkia Siches), Secretaría General de la Presidencia (Giorgio Jackson), Ciencia y Tecnología (Flavio Salazar), Deportes (Alexandra Benado), Minería (Marcela Hernando) y Energía (Claudio Huepe), lo que se suma al reemplazante de Jeanette Vega , quien renunció a Desarrollo Social días antes de la elección, luego que se conociera su intención de comunicarse con Héctor Llaitul, vocero de la CAM, en mayo pasado.

No obstante, no se trataría solo de salidas, ya que algunos de los movimientos se tratarían de «enroques» políticos, como sería ubicar a Siches en el Ministerio de Salud en lugar de María Begoña Yarza, lo que aumentaría a ocho las carteras con cambios, aunque este no sería una decisión vista con buenos ojos por todos los sectores del oficialismo.

Un caso similar sería del de Giorgio Jackson , cuyo rol en el Congreso, en cuanto al diálogo y a la comunicación para impulsar la agenda legislativa del Gobierno, ha sido cuestionado por voces de gran parte del espectro político, contrasta con la cercanía que tiene con el Presidente Boric y la trayectoria política que han desarrollado juntos.

Es por eso que una de las alternativas que se contempla sería reubicar a Jackson dentro del gabinete , ofreciéndole hacerse cargo de la vacante cartera de Desarrollo Social.

Los nombres que llegarían

Si bien antes del Plebiscito se barajaba la idea de que ex constitucionales ingresaran al gabinete en los cambios que se anunciarían después de la elección, dada la contundencia del resultado esta idea estaría siendo descartada de plano por el Ejecutivo.

Por el contrario, los posibles nombres para asumir en las carteras que cambiarían serían un acercamiento a Socialismo Democrático y al centro político, incluso evaluándose la idea de incorporar a algún militante de la Democracia Cristiana , una de las tiendas que se vio más fracturadas entre sus militantes en cuando a su postura frente al referéndum.

En ese contexto Carolina Tohá (PPD) ha sido una de las personas mencionadas que podría hacerse cargo del ministerio del Interior en el lugar de Siches, aunque también suena fuerte el nombre de Manuel Monsalve (PS) por su labor realizada hasta ahora en la subsecretaría del Interior. Carlos Montes (PS), actualmente en el ministerio de Vivienda y Urbanismo, es otro de los que figura entre las opciones.

Para suceder a Jackson en la Segpres el principal nombre considerado es el del actual subsecretario de Desarrollo Regional y ex diputado, Miguel Crispi (RD), aunque también dependerá del equilibrio entre los cupos de las coaliciones de gobierno, según los nombramientos en otras carteras y los cambios en los ministerios del Comité Político.

El diputado Vlado Mirosevic (PL), quien fue uno de los voceros en la campaña por el Apruebo también es uno de los nombres que suena con fuerza para llegar al gabinete, más allá que este lunes, al ser consultado por la posibilidad en Chilevisión, señalara que asumir dicho rol en la campaña «nunca lo hice pensando en el gabinete», señalando que no lo hace «ni antes ni ahora»

En el afán de acercarse más hacia el centro y la centroizquierda, también se barajarían nombres como los de Ana Lya Uriarte, ex ministra y ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet; Natalia Piergentili, actual presidenta del PPD; José Antonio Gómez (PR), ex ministro de defensa de Bachelet, entre otros.

Finalmente, también podría haber algún militante de la Democracia Cristiana que se incorpore al gabinete, aunque la división que existe dentro del partido a causa del Plebiscito sería uno de los aspectos a evaluar a la hora de hacerlo. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com