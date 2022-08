Los Portraits del artista Juan Luis Landaeta llegan a Venezuela

Entornointeligente.com /

El papel y la tinta han sido fieles acompañantes de Juan Luis Landaeta, tanto para escribir como para dibujar. Es un artista que pendula libremente entre lo pictórico y lo poético, sin necesidad de ofrecer mayores justificaciones.

Portraits, su última propuesta, lo demuestra. En cada retrato, delinea firmas gestuales en las que algunos personajes y situaciones son más obvios que otros. Al igual que en las rúbricas, no siempre se sabe lo que ahí dice; se requiere escarbar, analizar y buscar para encontrar la identidad.

«Hay un compás muy importante entre lo que escribo y pinto. Hay algo de las pinturas que está en lo que escribo y algo de lo que escribo que está en las pinturas», aseguró Landaeta. Recientemente profundizó sobre esta dualidad en CNN en Español. «Sigo la tradición de personas que no están muy interesadas en delimitar sus lenguajes artísticos; busco explorar el ser a través de distintas disciplinas».

Algo lúdico se repite en cada dibujo de esta colección, donde el espectador es invitado a preguntarse: ¿Quién es ese? ¿Quién está ahí? ¿Escribir un nombre o dibujar o un rostro? Estos homenajes nacieron precisamente de un juego del artista. Una exploración hacia los espacios figurativos que la línea está en capacidad de componer, amalgamando su relación con la imagen, la fotografía, el cine, los paisajes, los perfiles y las escenas sociales. Los sujetos, las poses y los primeros planos de los seres humanos, se mueven dentro de un marco en el que lo abstracto deja de serlo en la medida que el observador interviene.

Sobre Juan Luis Landaeta

Juan Luis Landaeta es un escritor y artista plástico venezolano que reside en Nueva York. Entre sus obras literarias más destacadas se encuentran los poemarios Litoral Central, La conocida herencia de las formas y Destino del viento. Gracias a sus trabajos, ha recibido diversos reconocimientos.

En el área pictórica destacan sus propuestas Jardín desierto y La identidad de la línea. Practica la doctrina filosófica del Say no more, aprendida del maestro Charly García.

Portraits ya está disponible para el público venezolano, desde Nueva York, a través de una serie limitada de reproducciones firmadas a mano por el artista, en formato de 45 x 30 centímetros horizontal y vertical e impresas en papel de alta calidad.

