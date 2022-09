¿Los perros pueden comer pan?

Entornointeligente.com /

Una buena alimentación podría alargar la vida de las mascotas, no obstante, hay muchas personas que alimentan a sus perros con pan. Sin embargo, ¿el pan es un alimento adecuado para un peludo?

Un perro sí puede comer pan, pero no frecuentemente, ni siquiera todas las semanas, por mucho que se mantengan sobras de pan en una casa, considerando que este alimento no debe ser la base de su dieta, por lo que el can debe recibir proteínas y no carbohidratos.

El consumo excesivo de pan puede llevar a consecuencias negativas en la salud de un perro, caso de hiperglucemia, diabetes, sobrepeso. Por lo tanto, el consumo de los carbohidratos puede formar parte de la alimentación de un perro, debido a que aporta energía, sin embargo, en pequeñas cantidades.

En dado caso que se acostumbre a darles pan, lo ideal es que tenga un valor adecuado nutricionalmente, es decir, lo mejor sería los panes caseros, que no llevan conservantes, ni colorantes ni otros aditivos industriales.

Lo mejor serán las harinas integrales o de cereales, como avena, arroz, cebada y lino. Con estas harinas se pueden elaborar panes más saludables para los perros, incluso para las personas.

Si estás pensando en hacer tu propio pan en casa para dárselo a tu perro en algún momento especial, una receta sencilla que solo lleva cuatro ingredientes:

– Dos tazas de harina de avena.

– 1 taza de agua.

– Media taza de aceite de oliva.

– 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

A esta receta es importante no añadirle ingredientes como sal o azúcar.

Pasos

– Por un lado, se mezclan los ingredientes líquidos, y por otros, los sólidos. Una vez mezclados por separados, se mezclan juntos.

– Luego, se vierte la mezcla en un recipiente apto para horno a una temperatura de 180 grados.

– Cuando veamos que está más o menos hecho, probamos a meter un cuchillo para ver si sale limpio o no, una vez que salga limpio, ya estará hecho.

