Los perros en «SloMo» son virales en Tiktok (pero sin necesidad de bailar la coreo de Chanel)

Para los amantes de los perros , éstos son el mejor amigo del hombre y el querer mimarlos a todas horas se convierte en un objetivo clave. Leales, protectores y divertidos, el último trend viral de TikTok -sumándose a otros como la reacción de varios perros cuando sus dueños les dan la mano , los bulldogs que se ponen contentos cuando ven comida o el de «dime que tu perro no sobreviviría en el mundo salvaje sin decírmelo» – los tiene a ellos como protagonistas, pero en versión SloMo ( aka slow motion , es decir, nada que ver con la coreografía de Chanel para Eurovisión ) . Aprovechando las ansias que tienen siempre de comerse un premio, los dueños de los canes los filman a cámara lenta, obteniendo un resultado maravilloso. Como todo en esta vida, hay perros rápidos, otros muy patosos y otros que simplemente no tienen un buen día.

En Trendencias Este divertido challenge viral de TikTok nos dice si nuestro perro es inteligente (supuestamente) El último trend viral de perros en Tiktok es de lo más divertido Sabemos que los perros siempre están dispuestos a recibir premios, y a veces pueden poner nuestra paciencia al límite con la intensidad de sus ansias por comer. Los dueños de muchos perros han decidido seguir el trend viral del momento, que se basa en captar el momento exacto que le damos ese premio lanzándolo en el aire y en cámara lenta.

@hannahsmillanimalhospita some of our patients ATTEMPTING to catch treats. Who was your favorite? 😂 #hmah #supportsmallbusiness #supportlocal #dogtreats #slowmo ♬ Hungry Eyes – Graham Blvd Con expresiones para todos los gustos y puntería que deja mucho que desear, estos vídeos cada vez tienen más adeptos. En forma de recopilación para comparar los resultados o mostrando un solo animal, Tiktok se llena con este challenge tan divertido perfecto para probar en casa.

@spcabrevard Slo-mo treats! #spca #spcaofbrevard #dog #dogsoftiktok #slowmo #shelter #shelterdog #adoptme #fyp #numnum #slomodog ♬ Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom – Parry Gripp @the_pawfect_family It’s the try that counts 😅. At least one of three can catch!

♬ In The End – Linkin Park Además, en otras ocasiones el premio acaba en manos de otro perro que no sale ni en el frame del vídeo, haciendo que el resultado sea todavía más brillante y desternillante.

@booger.the.sugar some animals are just #shameless #treattime #slowmotiondog #foryou ♬ original sound – Oh My Boogness Fotos | iStock

