Los pensionados y el sector público son los más perjudicados por la devaluación del bolívar en Venezuela

> Se vuelve sal y agua. Así es como el bolívar es considerado, a pesar de ser la moneda nacional. Con el pasar de los años y las reconversiones ha perdido su valor, lo que significa que quienes no tengan acceso a dólares, como por ejemplo los pensionados y el sector público, sean los más perjudicados porque lo que cobran no les alcanza ni siquiera para comer.

Por María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA

De acuerdo al reporte del Banco Central de Venezuela (BCV), durante el primer semestre del 2022, el bolívar se devaluó en un 17%. Sin embargo, según especialistas y economistas aseguran que las cifras pueden ser más altas, tomando en cuenta que la moneda venezolana ha sufrido una devaluación progresiva.

Según Edgar Urbáez, economista, este fenómeno sucede debido a las pocas políticas económicas que pone en práctica el Gobierno Nacional para reactivar el sector y promover servicios y fuentes de trabajo, por eso, el bolívar se devalúa y el dólar se convierte en una especie de «ventana de escape», pero en el país no todos tienen acceso a las divisas y quien recibe remesas solo lo destina para la compra de artículos de primera necesidad como la comida y medicamentos.

«Hay una desigualdad social, porque prácticamente se esta eliminado la clase media», dijo Urbaez, agregó que para el 2010 un 65% de la población formaba parte de ello, pero en el 2020 solo un 12% y eso se debe a la reducción del salario, que muchas familias se mantienen a través de bonos y el bolívar cae, por lo que agregó que si se hace una comparación entre la moneda nacional y la estadounidense, el bolívar está en el subsuelo.

Los pensionados y los que reciben un salario mínimo, fijado en Bs. 130 en marzo, hasta el mes de junio ya este se había devaluado en un 20%. De acuerdo a información en un portal web, para la fecha del anuncio el equivalente en dólares era de 30.3, pero para cerrar el semestre se ubicaba en 24.5, lo que se redujo hasta junio la cantidad de 6 dólares y los que reciben esta cantidad de dinero en bolívares son los más afectados.

«Por eso decimos que las cifras que de devaluación del bolívar las maquillan mucho, porque muchas transiciones se están haciendo en base a dólares, es mentira que pronostiquen un crecimiento económico para lo que queda de año», dijo el economista.

Una muestra de los afectados en el sector público y en los pensionados se ve en Barquisimeto. Por ejemplo el sector educación, salud, trabajadores de instituciones del gobierno regional y demás, se sienten afectados por la devaluación, hasta el punto que en varias oportunidades han protestado.

Aseguran que es cierto que hubo un incremento en las tablas salariales, pero solamente en bolívares y no anclado en dólares, lo que hace que con el pasar de los meses no compren lo mismo. Por ejemplo según datos que maneja LA PRENSA en tan solo el primer semestre del año, la comida aumentó en un 35%, lo que se traduce que la cantidad de productos que podían adquirir en marzo, no es la misma que para el mes de junio y con el pasar de los meses seguirán siendo lo mismo, por lo que los trabajadores tratan de «sobrevivir».

Leve mejoría Asdrúbal Oliveros, quien es economista y director de Ecoanalítica, dijo en su cuenta de Instagram hace unos meses, que la economía venezolana sí tendrá un crecimiento, aunque «débil» y que eso impactará al sector privado. Precisó que el Gobierno de Nicolás Maduro «tendrá casi el doble de ingresos en divisas de lo que tuvo en 2021 y que el uso transaccional del bolívar crecerá ligeramente».

Euro alcanzó la paridad con el dólar Por primera vez en 20 años se da una paridad del euro con el dólar. Ante el hecho, la mayoría de los mercados reaccionaron al alza y los expertos recomiendan inclinarse por el dólar al ser «una inversión más segura».

Se estima que en lo que va del año 2022, el euro haya perdido 15% de su valor. Esta situación ha hecho que aumente el temor de una recesión económica en los mercados europeos.

De acuerdo a Gerardo Álvarez, economista, dijo que esto se debe a la guerra entre Ucrania y Rusia. «Los inversionistas europeos comenzaron a comprar dólares, por lo que esta moneda de revaluó, ese es un reflejo de lo mismo que sucede en cuanto al bolívar frente al dólar».

En el caso de América Latina, la paridad entre el euro y el dólar no tiene un impacto directo en la región, dijo Elijah Oliveros-Rosen, economista latinoamericano. «La fortaleza del dólar no es solo frente al euro, sino también frente a la mayoría de las monedas».



