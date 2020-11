Los pecados ambientales del gobierno de Trump

Entornointeligente.com /

El medio ambiente ha sido uno de los grandes perjudicados durante los cuatro años de mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, las elecciones presidenciales que se celebran este martes (3.11) pueden cambiar el rumbo de uno de los países que más emisiones de dióxido de carbono (CO2) producen en el mundo.

Una de las organizaciones medioambientales que espera el cambio tiene, desde hace seis meses, acento hispano. Ramón Cruz es el primer latino nombrado presidente de Sierra Club, la organización ambiental más antigua y más grande del país, con 3,8 millones de miembros y simpatizantes en 64 secciones en los Estados Unidos.

Una primicia en los 128 años de historia de la organización medioambiental, que Cruz califica como “un gran honor y privilegio”. Asimismo, este hecho “refleja la importancia que ha ganado la población latinoamericana o de ascendencia latina en Estados Unidos y representa el futuro del país como vemos con Alexandria Ocasio-Cortez”, dijo en entrevista con DW. “El futuro se percibe latino y femenino”, sentenció el portorriqueño .

Con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad, planificación urbana, energía y cambio climático, Cruz ha trabajado como subdirector de la Junta de Calidad Ambiental, la agencia estatal reguladora del medio ambiente, y como Comisionado de la Comisión de Energía de Puerto Rico. Igualmente, ha sido consultor para varias organizaciones como el Banco Mundial y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), entre otras.

Objetivo: Trump

Desde su llegada a la presidencia de la organización medioambiental, ” la prioridad ha sido sacar a Trump de la Casa Blanca”. Por este motivo, en “Sierra Club no ha pasado una semana que no nos hayamos metido en algún pleito legal contra la administración de Trump”, dice. “Se han dedicado a desmantelar básicamente todo el marco regulatorio que ha tomado 50 años construir, desde las primeras leyes ambientales en los años 70”, lamentó.

El portorriqueño aseguró que desde su organización “estamos trabajando para poder responder ante los efectos del cambio climático de una manera integral”. Por este motivo, prioriza la entrada de nuevo al ‘Acuerdo de París’, del que Trump anunció su desvinculación, así como el apoyo al Green New Deal “una visión para desarrollar una economía limpia, libre de combustibles fósiles y que haga a Estados Unidos más competitivo a nivel internacional porque si no se van a quedar atrás”. ” Estados Unidos no puede quedarse con la tecnología del siglo XIX, con el carbón”, agregó.

Ramón Cruz lucha por el retorno de EE.UU. al Acuerdo de París.

Así, la organización medioambiental está llevando a cabo campañas para terminar con los subsidios a la industria de combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón. En este sentido, apuntó que además del aspecto ambiental, el ‘New Green Deal’ tiene un aspecto económico, ya que a pesar de “los subsidios que ha dado Trump a la industria del carbón, vemos que el mercado ha pasado la página”. Más de la mitad de las plantas de electricidad a base carbón que operaban hace un par de décadas están cerradas o en vías a cerrarse. “Eso es un adelanto bastante grande en Estados Unidos, que la administración Obama había comenzado con el ‘Clean Power Plant'”, subrayó. No obstante, este es uno de los planes que la administración de Trump ha desmantelado, además de derogar más de 70 leyes ambientales.

Cambio climático y migraciones

El experto portorriqueño criticó la gestión de las ayudas tras la devastación del huracán María que “en Puerto Rico forzó la migración de 300.000 personas o más, un 10% de la población de la isla”.

Estos eventos meteorológicos extremos, que se acentúan como consecuencia del cambio climático, son algunas de las causas que obligan a miles de personas cada año a dejar su país para intentar llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Cruz lamentó el “menosprecio por todo lo que es latinoamericano” del actual presidente estadounidense y aseguró que “el mejor resultado para América Latina de estas elecciones sería que Joe Biden ganara”.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Chuck Norris vota Trump Republicano hasta la médula, el actor Chuck Norris (80) ya en 2016 apoyó fervientemente a Donald Trump. Y con los años no ha hecho más que afianzar su respaldo al mandatario. El héroe de acción y protagonista de toda clase de memes es uno de los prominentes que se suma a la lista de seguidores del inquilino de la Casa Blanca.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Salma Hayek votó por adelantado La actriz mexicana Salma Hayek, quien reveló en 2017 que Donald Trump había intentado seducirla, ya hizo su elección votando anticipadamente, como cerca de 90 millones de ciudadanos estadounidenses. Hay poco margen de duda: en 2015 dijo respecto a Trump que “cada uno tiene derecho a ser tonto”, lo que permite sospechar que no tiene una buena opinión del mandatario.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Eastwood es muy republicano, pero… El actor y director Clint Eastwood apoyó a Trump en 2016, aunque en febrero de 2020 dijo que votaría por Michael Bloomberg, un demócrata. No está claro si eso significó un cambio de giro total de parte de este republicano histórico o solo un respaldo a la persona de Bloomberg. Como sea, no sería raro que, sin Bloomberg en competencia, Eastwood volviera a votar por Trump.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Un punk que respalda a Trump Aunque nació en Reino Unido, hace muchos años que John Lydon, conocido en el mundo del rock como Johhny Rotten, vive en Estados Unidos, donde obtuvo la ciudadanía en 2013. El exvocalista de Sex Pistols había apoyado anteriormente a Barack Obama y Hilary Clinton, pero en declaraciones a The Observer dijo que este 2020 “la única opción sensata” era votar por Trump, cuyo manejo de la economía alaba.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Sylvester Stallone: “amo a Donald Trump” El hombre que dio vida a “Rocky” y “Rambo” dijo en 2016 que amaba a Donald Trump. Éste le ofreció un puesto en el gobierno, en una entidad que brinda apoyo a proyectos artísticos de excelencia. Stallone rechazó la oferta porque prefería trabajar ayudando a veteranos de guerra, y en 2018 visitó la Casa Blanca, donde se dejó fotografiar junto al mandatario. La relación entre ambos es cordial.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Luis Fonsi quiere a Biden El cantante que se hizo famoso mundialmente con ese poema musical titulado “Despacito”, participó en una actividad de campaña de Joe Biden, donde resaltó que a pesar de estar en un país cuyo presidente “trata de dividirnos”, ha podido conocer lo mejor de Estados Unidos, y por ello abogó por “presidente que celebre nuestra comunidad” latina, en referencia a Biden.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos La Roca es un péndulo El actor Dwayne Johnson, conocido interplanetariamente como “La Roca”, es un votante pendular, esos que suelen definir las elecciones. Él mismo ha reconocido haber votado en el pasado por uno u otro lado, dependiendo del candidato. Esta vez le tocó a Biden. A fines de septiembre, Johnson explicó en Instagram que en estos “momentos críticos” apoyará a los demócratas.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Ricky Martin no tiene dudas El cantante Ricky Martin participó en septiembre en un mitín de la dupla demócrata, donde entregó abiertamente su respaldo a Joe Biden. En una entrevista posterior, el intérprete explicó que es seguidor desde hace tiempo del trabajo de Biden y que él, en su condición de “latino, gay y casado con un árabe”, cumplía todo los requisitos para integrar la lista de personas no deseadas por Trump.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Penélope Cruz, contra el “voto desnudo” La actriz española participó en un video para guiar a los votantes y evitar el llamado “voto desnudo”, que es lo que sucede cuando no se siguen al pie de la letra las instrucciones para votar por correo. Si no cumple con los requisitos, ese voto se desecha. Cruz en 2017 criticó la política migratoria de Trump y ha sido una constante enemiga de su mandato.

¿Trump o Biden? Así votan los famosos en Estados Unidos Arnold Schwarzenegger, un republicano rebelde El actor nacido en Austria es republicano. Fue gobernador de California representando a ese partido y nunca ha tenido problemas en expresar sus preferencias políticas. Pero desde hace mucho tiempo es enemigo de Trump, a quien critica su falta de altura como estadista y comportamiento pendenciero. En septiembre publicó un video donde aparece junto a Michelle Obama haciendo un llamado a votar.

Autor: Diego Zúñiga

