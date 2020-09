Los padres de colegios particulares siguen pidiendo apoyo económico

Entornointeligente.com /

Padres de familia de colegios particulares reiteran que urge una ayuda económico para evitar una migración estudiantil hacia el sector público ante el impacto negativo de la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus. La propuesta consiste en “100 dólares para cada estudiante del sector particular.

Ese dinero estará disponible para que los padres de familias podamos cubrir la mensualidad, toda vez que muchos padres de familias no han comenzado a trabajar, muchos independientes no han podido arrancar, muchos del bloque cuatro, del cinco y seis, que todavía no se tiene fecha cierta de inicio” dijo Javier Lombardo, coordinador de la Asociación de Padres de Familia de Escuelas Particulares (Unadepa).

Lombardo informó que “vamos a estar en las instalaciones del MEDUCA en una cadena humana, exigiendo respuestas, desde las una de tarde”.

Explicó que la iniciativa establece que el apoyo cubrirá un periodo de seis meses, que abarca desde julio a diciembre de 2020 e incluiría a los más de 700 planteles privados que aglutinan a unos 160 mil estudiantes.

El coordinador de Unadepa indicó que “hay una gran cantidad de padres que han visto sus ingresos reducidos notablemente. Hay una cifra aproximadamente de 3 mil estudiantes que han migrado del sector particular al sector oficial”.

Relaciones Públicas del Ministerio de Educación (MINSA) señaló que junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estarán hoy analizando las propuestas presentadas por los gremios.

