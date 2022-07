Los pacientes del SUS peregrinan por especialistas en Quillacollo

Entornointeligente.com /

Los pacientes inscritos al Sistema Único de Salud (SUS), que cubre a las personas sin seguro social, peregrinan para acceder a atención con médicos especialistas en el municipio de Quillacollo. Algunas personas que acudieron ayer al hospital Benigno Sánchez del municipio relataron que para acceder a una consulta en pediatría, traumatología y otras especialidades deben madrugar y contar con la boleta de referencia de un centro de salud de primer nivel. «Uno tiene que esperar desde las cuatro de la mañana para recibir una ficha, me fracturé el brazo y de la posta me han referido al hospital el martes, pero cuando vine me dicen que vuelva porque la ficha para consulta con especialista se reparte a las siete de la mañana y como uno trabaja se tiene que sacar tiempo», indicó un paciente. Otro comentó que existen colas para acceder a pruebas de sangre y otros exámenes de laboratorio porque el servicio sólo funciona hasta mediodía. «Este hospital de segundo nivel debería tener especialistas para atención las 24 horas, pero como hay pocos uno tiene que dormir en el frío para que le atiendan, imagínese cuánto se espera para una cirugía», aseveró otra vecina en un sondeo. En el recorrido se constató, además, que las personas que no están inscritas en el SUS no reciben atención y el personal de salud que realiza el triaje les sugiere apersonarse a la posta de salud de su barrio y retornar con la referencia. Sobre este tema, el secretario de Salud de la Alcaldía, Carlos Loayza, explicó que el nosocomio al estar catalogado como un establecimiento de segundo nivel «no está destinado al ingreso como primera instancia al SUS» y agregó que la inscripción se lleva adelante en los primeros niveles. «En todo municipio solo hay un segundo nivel, pero los primeros niveles están más dispersos y hay un número mayor, y por eso la gente debe acudir allí para hacer la inscripción», aseveró. Loayza aclaró que el SUS es un programa gubernamental que no cubre cirugías estéticas, tampoco prótesis dentales o de extremidades, insumos de prótesis, tratamientos contra el cáncer que no sean quirúrgicos, cirugías cardíacas que requieran equipo vascular y otras intervenciones complejas por su alto costo. «Para eso existen otros programas porque estos pacientes requieren atención de un cuarto nivel. Nosotros los podemos canalizar», concluyó.

Observan falta de organización El presidente del Colegio Médico de Quillacollo, Bladimir Álvarez, señaló que la creación del SUS fue una medida acertada, pero existen deficiencias en la aplicación por falta de organización.

«Aplaudimos las buenas intenciones que tiene el Gobierno nacional para poder mejorar la salud, pero hay necesidad de invertir y organizar adecuadamente los hospitales, urge fortalecerlos porque no están dando abasto para la gran cantidad de gente que necesita atención», remarcó. Álvarez añadió que superar las deficiencias también pasa por contar con más personal y con capacidad de atención.

