Los operadores de telefonía y datos inalámbricos conservan los datos de tu ubicación durante años y se los proporcionan a la policía

Google eliminará datos de ubicación de quienes visiten clínicas de aborto 1:52 Washington (CNN Business) — Los proveedores de servicios inalámbricos más grandes de Estados Unidos no solo saben dónde te encuentras cada vez que haces una llamada telefónica o usas tu conexión de datos, sino que habitualmente conservan esa información de ubicación durante meses y, en algunos casos, incluso años, y se la proporcionan a las fuerzas del orden, te guste o no, según las cartas de los operadores que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) hizo públicas la semana pasada.

Desde datos sobre con qué torres de telefonía móvil se ha estado comunicando tu teléfono inteligente hasta tus coordenadas específicas de GPS, tu teléfono inteligente emite constantemente una gran cantidad de información sobre tu paradero, según muestran las cartas de AT&T, Verizon y otros proveedores.

Por ejemplo, T-Mobile retiene las coordenadas detalladas de latitud y longitud de los dispositivos en su red por hasta 90 días, y datos de ubicación de sitios celulares menos granulares por hasta dos años, dijo la compañía a la FCC en una carta fechada el 3 de agosto. Verizon dijo que conserva los datos de los lugares hasta por un año, mientras que AT&T dijo que puede retener los datos de los sitios celulares hasta por cinco años.

Las cartas a la FCC señalan cómo las empresas de telecomunicaciones, y no solo las plataformas tecnológicas, cooperan con las solicitudes gubernamentales de información personal, un tema que ha recibido un intenso escrutinio en los últimos meses, ya que las nuevas leyes estatales que restringen el aborto han llevado a los críticos a preocuparse por los datos de ubicación celular que se utilizan para enjuiciar a las solicitantes de aborto. Además de enviar solicitudes de datos oficiales a las empresas, las agencias gubernamentales también han recurrido a la simple compra de datos personales en el mercado abierto, una práctica sobre la que los legisladores estadounidenses han cuestionado a las autoridades este año.

Los defensores de la privacidad han dicho que los datos confidenciales pueden revelar si una persona pudo haber visitado una clínica de aborto o buscó otro tipo de atención reproductiva, incluso si los datos de ubicación se recopilaron simplemente con el fin de facilitar una llamada no relacionada o una búsqueda en la web móvil en ese momento.

EE.UU. tenía datos de ubicación de padres de niños inmigrantes 4:41 Los riesgos potenciales de guardar la información de datos y ubicación «Los Gobiernos recopilan información por muchas razones. Pero, con demasiada frecuencia, los datos recopilados por el Estado se utilizan indebidamente y se utilizan como armas para otros fines», escribió Electronic Frontier Foundation, un grupo de derechos digitales, en una publicación de blog esta primavera.

La presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, no mencionó explícitamente los riesgos potenciales relacionados con la atención reproductiva o el aborto en sus cartas a más de una docena de los principales proveedores de servicios inalámbricos de EE.UU., en julio. Pero las consultas se produjeron menos de un mes después de la decisión de la Corte Suprema de anular los derechos federales de aborto, en junio, y en medio de un mayor escrutinio de las muchas empresas que manejan la información de ubicación y cómo podrían responder a las solicitudes de las fuerzas del orden público de esos datos en relación con los juicios por aborto.

«Dada la naturaleza altamente confidencial de estos datos, especialmente cuando los datos de ubicación se combinan con otros tipos de datos, la forma en que estos datos se almacenan y comparten con terceros es de suma importancia para la seguridad y privacidad del consumidor», escribió Rosenworcel en ese momento.

La semana pasada, Rosenworcel agregó que llamó a la Oficina de Cumplimiento de la FCC para investigar si los proveedores de servicios inalámbricos están haciendo lo suficiente para decirles a los clientes cómo se maneja su información.

Apoyan a mujeres en estados donde el aborto está prohibido en EE.UU. 3:11 ¿Por qué los operadores de telefonía recopilan estos datos? Hay muchas razones por las que un proveedor de servicios inalámbricos recopila información de ubicación de los suscriptores, dijeron las empresas a la FCC. Una razón principal es simplemente operar la red como los consumidores esperarían. Pero también hay otras razones. Por ejemplo, las reglas de la FCC requieren que los operadores brinden información detallada a los despachadores del 911 en una emergencia, hasta la elevación probable de un dispositivo para que los socorristas puedan ubicar más fácilmente a alguien que lo necesite si se encuentra en el quinto piso de un edificio.

Los operadores también recopilan datos de ubicación para fines que no están directamente relacionados con la prestación de servicios inalámbricos. Verizon, por ejemplo, le dijo a la FCC que puede usar datos de ubicación como parte de una oferta a terceros que pueden «desarrollar información para ayudar a estimar los patrones de tráfico durante la hora pico de la mañana o cuántos clientes van a una tienda minorista». AT&T le dijo a la FCC que puede recopilar información de ubicación para ofrecer anuncios dirigidos a los suscriptores.

Si bien en algunos casos los consumidores pueden optar por no participar en esta recopilación de datos, como con el programa de publicidad de AT&T, generalmente no pueden optar por no compartir sus datos de ubicación con las fuerzas del orden público, decían las cartas del operador.

«Al igual que todas las empresas, estamos obligados por ley a proporcionar información a las fuerzas del orden y otras entidades gubernamentales mediante el cumplimiento de órdenes judiciales, citaciones y solicitudes de descubrimiento legal», escribió AT&T a la FCC. «En todos los casos, revisamos las solicitudes para determinar si son válidas».

