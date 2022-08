Entornointeligente.com /

Inicio Mi perfil Mis Suscripciones Mis intereses Newsletters y alertas Ofertas y descuentos Noticias guardadas Autores seguidos Mi archivo Concursos y eventos Contacto Cerrar sesión Archivo Los olvidados veranos del amor que Simón Bolívar disfrutó en la «opresora y genocida» España Llegó a Madrid en 1800, vivió con su tío materno cerca de la Puerta del Sol, conoció a la que sería su única esposa y vivió los mejores años de su vida antes de convertirse en el líder de la lucha por la independentista de América contra los españoles Ccuadro de Tito Salas ‘Matrimonio de Bolívar con doña María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza’, expuesto en la Casa Natal del Libertador en Caracas Israel Viana Madrid Actualizado: 10/08/2022 00:56h Guardar Comentar Compartir «En la ‘Carta de Jamaica’ de Simón Bolívar no existe una sola idea que no se vincule de modo estrecho con el odio a España. Sin hispanofobia, ese documento, simplemente, no existiría», aseguraba Miguel Saralegui en un artículo publicado en la ‘Revista de Indias’ en 2017. El historiador chileno se refería al famoso ensayo escrito, en 1815, por el conocido ‘Libertador’, que ayer volvía a la actualidad con la polémica generada en Colombia , durante la toma de posesión del presidente Gustavo Petro , después de que el Felipe VI no se levantara ante el paso de su espada.

«El Rey de España fue el único en quedarse sentado ante la llegada de la espada con la que Bolívar combatió al Ejército español hace más de 200 años», podía leerse en Twitter . Unas críticas a las que pronto se sumaron Juan Carlos Monedero , miembro fundador de Podemos, y diputados independentistas de Cataluña como Jordi Salvador , de ERC, que calificaba a Felipe VI de «impresentable» por su gesto.

