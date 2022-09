Los nuevos vestuarios del Santiago Bernabéu: una ‘casa’ de cinco habitaciones, doble jacuzzi…

Entornointeligente.com /

E l Real Madrid estrenó ante el Betis su nuevo vestuario, una casa de unos 200 metros cuadrados y de cinco habitaciones. Tal y como muestra el Madrid en su canal de Youtube , no le falta un detalle a la nueva caseta madridista , aunque tampoco destaca por su lujosidad . De hecho, no se descarta que no sean los definitivos y que de cara a la próxima temporada, en la que se inaugurará el nuevo estadio, se realicen algunas modificaciones.

La sala principal, en la que se cambian los jugadores, es rectangular y todos los futbolistas cuentan con su foto y su nombre en la taquilla. Los jugadores siguen ordenados por dorsales y sólo la taquilla 14, la que dejó Casemiro , está huérfana de retrato y nombre ahora mismo.

