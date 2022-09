Los nuevos cantautores de Chile: Siete artistas emergentes que están alzando la voz y entrando fuerte en la escena musical

Entornointeligente.com /

Casandra Paz Tiene 30 y es colchagüina. Casandra Vargas Naranjo es el nombre de una cantante santacruzana, que luego de un viaje a Buenos Aires se motivó a grabar su primer disco en 2018. Al año siguiente, comenzó a presentarse en diversos escenarios al interior de la Región de O’Higgins, expandiendo desde allí su voz hacia el resto del país. Ha sido parte de distintos festivales y recientemente se presentó con una banda en la Sala SCD, para pre-lanzar su segundo álbum que publicará en octubre, en los que colabora con reconocidos artistas nacionales como Dunguita, Rulo y Vicente Cifuentes.

«Describiría mi música como emocional y personal. Una fusión entre el pop, el indie, la balada y ritmos latinos que permite ir encausando mis letras con calma, dulzura e intensidad a veces. Me gusta mucho escribir desde siempre y descubrir el arte de escribir canciones es lo mejor que me ha pasado. Las letras tienen mucha importancia en mi música», explica Casandra Paz a Emol . Una de las voces más cautivantes de la escena emergente.

Escúchala aquí.

Guillermo Paf Guillermo Vásquez Acevedo tenía 10 años cuando comenzó a estudiar teoría musical, coro y violoncello en Talca. Posteriormente, siguió su formación en el Conservatorio de Música de la UTAL. Este solista y multi-instrumentalista cuenta con diversos sencillos y con un álbum EP titulado «Capítulo Primero» (2019). Con estas obras ha llegado a festivales de al menos seis ciudades de Chile, pisando además escenarios de Italia y Perú, codeándose de grandes artistas locales como Pascuala Ilabaca, Yorka y Random.

«Mi proyecto solista comenzó en 2019 y está enmarcado en el género folk. Busca aportar a la revalorización de la música de raíz desde una mirada actualizada del folclore e influenciado fuertemente por el rock y el indie», comenta el cantante de 30 años a Emol .

Escúchalo aquí.

Ania Ivania Ivania Arteaga Ortega es una versátil cantante y compositora nacida en Puerto Montt, Región de Los Lagos. Esta artista comenzó de muy pequeña a incursionar en el canto y a los 13 años empezó a tocar violín. Posteriormente su vida transcurrió en la capital, cuando migra en 2015 para proseguir sus estudios de Pedagogía en Música. Pasó el tiempo y cuatro años después publicó su álbum debut «Aire». Posteriormente vino su EP «Sesión inmortal»: trabajos que la han consolidado como una de las nuevas voces del soul chileno. Desde entonces se ha presentado en distintas ciudades a lo largo de Chile, compartiendo escenario junto a distintos artistas nacionales Ana Tijoux, Gepe, Pascuala Ilabaca y Kevin Johansen, entre otros.

Escuchar a Ania Ivania es oír cantar de la vida, la sororidad, las relaciones y la naturaleza. Sobre esto comentó en febrero de 2020, al portal Diario de Ana Funk : «Tengo esa conexión, porque me crie en un cerro muy verde y frondoso, además cerca del mar. Entonces yo me despierto en la mañana, voy a mi ventana y veo el mar, las islas, todo eso contrastado con el gris de Puerto Montt. Era parte de mi cotidiano y hoy estando fuera, cantarle a esa nostalgia natural, me da energía, convicción y además, es parte de uno, como si tuviésemos ramas en los brazos «.

Escúchala aquí.

Nico Carreño Nicolás Carreño tiene 27 años y es oriundo de Rancagua. Este artista comenzó a mostrar sus primeros sonidos cuando iba en la enseñanza media, época en que empezó a tocar sus propias canciones. Ya en 2012 empezó a presentarse en bares y centros culturales de su ciudad. Sin embargo, fue su paso por otras localidades, lo que lo llevó a armar redes e influencias que hasta el día de hoy persisten. Ésto lo ha llevado a compartir su voz en distintos escenarios, teloneando -por ejemplo- a Camila Moreno en Iquique y participando en el festival Rockódromo. Recientemente presentó su álbum «Heterónimo» en el Teatro IPA de Valparaíso.

Carreño describe su estilo como una » trova con influencias de distintos lugares «, como el pop, jazz, la música clásica y el rock progresivo. Según describió en enero de 2020, el motor creativo de su música es el ejercicio creativo de plasmar «sus inquietudes filosóficas, vivencias, experiencias, visiones de mundo en forma de canción u obra musical en general».

Escúchalo aquí.

Gabriela Arcos Gabriela Arcos nació en Santiago, pero fue criada en Antofagasta. Tiene 24 años y hace tres que está cultivando una incipiente carrera musical. En la universidad comenzó a subir sus covers a YouTube, e -incluso- a cantar en pequeños eventos pero «todo siempre muy bajo perfil». Fue en 2019 que tomó clases de producción, en 2020 que empezó a escribir sus canciones y en enero de 2021 sacó su primera canción a flote. «El humo», una melancólica obra donde expone el dolor y la sanación, según El Expectador . Con todo, Gabriela ha llevado su talento a distintas presentaciones, teloneando a distintos expositores de la escena local e internacional, como El Lorenzo Pa, Ed Maverick, Martina Lluvias, Nando García y Benjamín Walker.

» Cuando empecé a publicar canciones me describieron mucho como música casera (que no significa que sea simple o de mala calidad) y me gusta esa definición, es lo que mas me gusta de ser indie. Es la idea de que podemos hacer música de alta calidad desde nuestras casas y entre amigues, desde esa arista, las cosas que canto y escribo son muy orgánicas y sobre mi vida cotidiana», describe la cantautora a Emol .

Escúchala a continuación.

Laró Diego Laroze de la Cerda tiene 26 años y es de la capital. Comenzó su carrera bajo el nombre de «Laró» a mediados de 2019, con su primer sencillo «Abriendo latidos». Ese mismo año se presentó en «La Montaña Fest», instancia donde compartió con aclamados músicos de la escena local como Pedropiedra y Tiro de Gracia. Ya en 2020, en plena pandemia, lanzó su primer disco con nueve canciones. Una producción fresca, tranquila y pegajosa, que -según Disonantes – está «llena de reflexiones hacia el amor, las rupturas y la nostalgia propiamente tal, de esas que podemos sentir por lugares, personas y momentos».

En la práctica, escuchar a Laró es oír una voz dulce y amena que emerge entre sonidos de cuerda y piano. Un pop con toques de folk y jazz, que muchas veces suele montar desde raíces sudamericanas, y que -según lo dicho por el artista en mayo de 2020- funciona como una «especie de carta de presentación» de su » renacimiento identitario a través de la autosuperación, la resiliencia, de haber pasado por mucho y salir a flote «.

Escúchalo a continuación:

Alonso Núñez De la pampa llega Alonso Núñez Lara, un talquino de 39 años que a la semana de vida ya estaba viviendo en Puerto Aysén, por lo que define a la Patagonia como «su lugar de origen». La música llegó a él a través de sus padres, Gladys y Sergio, quienes le enseñaron los primeros acordes y lo alentaron a seguir con su arte. En su adolescencia participó de grupos folclóricos, integró una banda de son cubano y comenzó a escribir canciones. Una carrera activa y fructífera que lo ha llevado a compartir su voz en México, Argentina, Ecuador y casi todo el sur de Chile. Una de las presentaciones que más destaca este cantautor fue una invitación que le hicieron Los Vásquez al Teatro Caupolicán, donde se explayó «a guitarra sola» frente a siete mil personas.

«Escribo y grabo canciones. Desde ahí es que he trabajado con diversos estilos. Los cantautores caminamos por muchos estilos musicales como la raíz folclórica, el roco y un poco de armonías rebuscadas y hermosas. Pero nuestro trabajo se puede comprender -si se quiere- en el devenir de la canción iberoamericana. Me siento en ese torrente siempre «, describe Núñez a Emol .

Escúchalo a continuación.

