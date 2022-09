Los notables números con que el Betis llega al duelo de punteros con el Real Madrid y el registro de Pellegrini contra los merengues

Entornointeligente.com /

El Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo tiene un desafío mayúsculo este sábado. Visitará al Real Madrid en un duelo de punteros de la Liga española.

El elenco de «Pellegrini» ha ganado los primeros tres partidos de la competición. Venció 3-0 al Elche, 2-1 al Mallorca y 1-0 al Osasuna. Es un registro histórico. Desde la temporada 1964/64 que el club no tenía un arranque así y hace más de una década que no estaba líder.

En sus primeros tres encuentros, el Betis ha marcado seis goles y solo ha recibido uno. El año pasado, el elenco andaluz tenía dos puntos en la misma cantidad de partidos, dos tantos y le habían convertidos en tres ocasiones.

» Ir al Bernabéu a tratar de ser el mismo Betis de siempre, un equipo que tiene mucha efectividad porque tiene una gran calidad en su salida. Nuestra intención no es que no nos hagan goles. Si no nos hacen un gol, mejor, porque hay que hacer dos. Pero no estamos preocupados», expresó el DT en la previa.

Pellegrini, además, recordó con cariño su etapa en el Real Madrid. Estuvo a cargo del equipo en la temporada 2009/10. No pudo ganar títulos, pero hizo una campaña histórica. Estableció el récord de porcentaje más alto de victorias del conjunto del Bernabéu con un 82%.

Los números del entrenador chileno jugando contra el Madrid no son los mejores. En 21 partidos, solo le pudo ganar tres veces. Dos veces con el Villarreal y una con el Málaga.

Dirigiendo al Betis, el «Ingeniero» empató dos encuentros contra los merengues y perdió los otros dos.

El Real Madrid también tiene nueve puntos. Ha hecho 9 goles en el comienzo de la Liga y encajó tres.

«El Betis está en buena dinámica y con confianza. Es un partido complicado ante un rival que va a competir», expresó el entrenador Carlo Ancelotti.

El encuentro está programado para este sábado a las 10:15 hora de Chile.

LINK ORIGINAL: Emol

