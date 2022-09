Los NFTs y los «fan tokens»: los desconocidos de las palancas del Barça

Entornointeligente.com /

La junta de Joan Laporta dio un giro este verano a la economía del FC Barcelona con la venta de activos del club, las denominadas palancas, entre las que se encuentran los NFTs y los ‘fan tokens’, herramientas digitales todavía bastante desconocidas para el gran público que permitieron cuatriplicar el precio de venta del 49% de Barça Studios, la productora audiovisual de la entidad azulgrana.

«Estos activos tienen muchas posibilidades de convertirse en una potente vía de ingresos para clubes como el Barça. Pero esto no pasará de un día para otro. No puedes esperar un retorno inmediato y debes tener una constancia y una estrategia como club a largo plazo: digital, financiera y comercial», explica a EFE Iván Cabeza, experto en la economía del Barça y socio de Laudem Partners.

En el presupuesto del ejercicio 2021-2022, la junta de Laporta incluyó un ingreso de 50 millones de euros por la venta de la mitad de Barça Studios. Pero, este verano, consiguió vender el 24,5% a Socios.com y el otro 24,5% a Orpheus Media, propiedad del empresario Jaume Roures, por un total de 200 millones de euros.

El único cambio fue que en el paquete de Barça Studios, además de la productora audiovisual, se incluyeron los NFTs (archivos digitales no fungibles), los ‘fan tokens’ (unidades de valor que se asignan a un modelo de negocio) y el metaverso (mundo virtual).

«La valoración de Barça Studios se ha multiplicado gracias al potencial que se le ve a estos activos. Socios.com no hubiese entrado en este negocio si no se hubieran incluido. Y no es una mala idea trabajar con ellos, ya que son la empresa más importante de ‘fan tokens’. Esta revalorización ha tenido lugar cuando el Barça aún no ha facturado una cantidad relevante por este activo. De lo que se trata es de una expectativa», informa Cabeza.

Pero, ¿por qué se le ve tanto potencial a esta vía de negocio? «Los NFTs y los ‘fan tokens’ son activos que te permiten llegar a toda tu base de seguidores», responde el experto en la economía del Barça. «Gracias a ellos puedes obtener información de lo que les gusta y lo que necesitan y, a partir de la misma, monetizar activos asociados a ciertas experiencias», añade.

Se calcula que alrededor del mundo hay 400 millones de seguidores del Barça que, a día de hoy, aportan muy pocos ingresos al club. «Ahora se monetizan tan solo si el señor de Nueva Zelanda viene al Camp Nou y se gasta dinero en la entrada del partido, en ir al museo o en comprar la camiseta. Pero el Barça no lo tiene controlado y él no tiene derecho a pagar por consumir a distancia cualquier cosa relacionada directamente con el club», advierte Cabeza.

Así, la única manera de monetizar este tipo de seguidor sin que viaje a Barcelona es gracias a la estrategia digital. «Si tú tienes analizados los gustos de tus seguidores, puedes hacer diferentes NFTs basándote en esa información y venderles productos, experiencias y servicios mediante estas herramientas digitales».

Lo importante, según explica el socio de Laudem Partners, es que tengan una utilidad. Y pone un ejemplo: «Hacer 1.000 NFTs de Cruyff numerados como si fuesen litografías y que cada uno de ellos vaya asociado a una experiencia, como ver un partido del Barça acompañado de la familia Cruyff».

La primera gran relación del club azulgrana con los NFTs tuvo lugar este verano, cuando precisamente vendió uno de Johan Cruyff por 678.000 euros en una subasta de Sotheby’s en Nueva York durante la gira que el primer equipo masculino hizo por los Estados Unidos.

Aunque Cabeza considera que este no es el futuro de los NFTs ni la vía que aportará más ingresos a los clubes deportivos. «El inicio de la historia de los NFTs ha ido asociada a la parte artística, pero no encontrarás a mucha gente que habitualmente gaste ese dinero. De los 400 millones de seguidores que tiene el Barça quizá tan solo 40 se pueden permitir pagarlo. Y, de esos 40, faltará ver cuántos tienen interés en adquirir este producto», expone.

Teniendo esto en cuenta, Cabeza explica que para que el Barça y sus socios en Barça Studios cumplan las expectativas de negocio depositadas en estos activos la clave será «hacer entender a la base de seguidores del club que tendrán una manera de comunicarse con el mismo y que éste les ofrecerá cosas». Mientras tanto, las vías de negocio tradicionales en el mundo del fútbol agotan su capacidad de crecimiento.

