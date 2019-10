Los Nationals vencieron a domicilio a los Astros y la Serie Mundial se definirá en un séptimo juego

Entornointeligente.com /

Los Washington Nationals derrotaron por pizarra de 7-2 a los Houston Astros en el Minute Maid Park para forzar a un séptimo y definitivo juevo en la MLB Serie Mundial 2019 Los Nats volvieron a ganar de visita (Foto: EFE/EPA/TYLER SMITH) Juan Soto es un joven que cada vez luce más cómodo en la Serie Mundial . El largo jonrón solitario que conectó en la quinta entrada durante el Juego 6 el martes por la noche fue su tercero en la Serie Mundial , y quinto en estos Playoffs de Grandes Ligas. El jardinero izquierdo de los Nationals, cuyo cumpleaños número 21 fue el viernes el mismo día del Juego 3, rompió el empate que tenía con Miguel Cabrera para la mayor cantidad de jonrones en una postemporada por un jugador menor de 22 años. Soto tendrá la oportunidad de agregar algo más a su récord gracias que Washington forzó un séptimo juego con una victoria por 7-2 sobre los Houston Astros . Su cuadrangular rompió un empate 2-2 y puso a los Nats por delante para quedarse con el triunfo. (Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO) Cabrera era un novato de apenas 20 años cuando jugaba para el campeón de la Serie Mundial de 2002 , los Florida Marlins , cuando bateó cuatro cuadrangulares esa postemporada. Pero solo una de sus bolas largas llegó en la Serie Mundial. Soto, quien también conectó cuadrangular en los Juegos 1 y 5, es solo el quinto jugador de 22 años o menor en pegar múltiples jonrones en una Serie Mundial. Los otros fueron el miembro del Salón de la Fama Mickey Mantle con cuatro y Jimmie Fox con dos, al igual que Tony Kubek y Andruw Jones. Los Houston Astros ganaron 107 juegos durante la temporada regular para obtener la ventaja de local en los Playoffs . Ahora se dirigen al Juego 7 de la Serie Mundial y aún no han ganado en casa en el Clásico de Otoño. (Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO) Su racha de tres derrotas consecutivas en Minute Maid Park coincide con la más larga en casa este año: los Astros también perdieron tres seguidos del 10 al 12 de septiembre. Tuvieron una racha de nueve derrotas en casa en 2018. Los Nationals son el primer equipo en usar cinco titulares diferentes en la Serie Mundial desde los Philadelphia Phillies en 1980. Ese no había sido el plan para Washington hasta que el abridor del Juego 1, Scherzer, tuvo que ser eliminado del Juego 5 y Joe Ross comenzó en su lugar. Stephen Strasburg, Aníbal Sánchez y Patrick Corbin también comenzaron en esta serie para los de la capital de Estados Unidos. (Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO) En cuanto a los Philadelphia Phillies de 1980, que vencieron a los Kansas City Royals en seis juegos, sus cinco titulares fueron Bob Walk, Steve Carlton, Dick Ruthven, Larry Christenson y Marty Bystrom. El techo en Minute Maid Park habría estado cerrado de todos modos, pero es bueno que el parque de los Astros tenga esa cúpula retráctil en lo alto. Llovió el martes en Houston, y el clima húmedo habría tenido un impacto en la práctica de bateo y las actividades previas al juego. El miércoles, cuando se jugará el Juego 7, el pronóstico prevé lluvias y tormentas eléctricas generalizadas durante todo el día y hasta la noche. MÁS SOBRE ESTE TEMA: Washington Nationals vs Houston Astros: Juego 6 Serie Mundial MLB 2019 en vivo Dos modelos que mostraron sus pechos durante un partido de la MLB fueron vetadas de por vida Culpables o víctimas de las circunstancias: Roberto Osuna, Julio Urías y la maquinaria de la industria del deporte “Quiero ganar una beca en Estados Unidos”: así es como toma forma el ambicioso proyecto de beisbol de López Obrador

