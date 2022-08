Los músicos que cantaron a Lorca: un homenaje a través del tiempo

Entornointeligente.com /

Este 19 de agosto se cumplen 86 años de una de las más conocidas tragedias de la Guerra Civil española (1936-1939): el asesinato del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, cuyo genio ha sido reivindicado en numerosas ocasiones por músicos que se han inspirado en sus letras para sus canciones.

Uno de los casos más icónicos es el del español Camarón de la Isla, quien con su obra La leyenda del tiempo (1979) tomó poemas de Romancero gitano para acercar los versos del poeta al flamenco, al que Lorca siempre estuvo íntimamente vinculado y que ensalzó en libros como Poema del cante jondo .

Nana del caballo grande o el que da nombre al disco fueron temas encargados de otorgar una nueva vida a las palabras de Lorca, a quien el cantaor tomó para dar identidad al pueblo gitano y revolucionar el flamenco, al fusionarlo con elementos propios del jazz y el rock que desataron la controversia entre los sectores más conservadores del género.

El homenaje más internacional al poeta surgió de la mano del cantautor canadiense Leonard Cohen, a quien su fanatismo por el autor ha llevado a llamar a su hija con el nombre de Lorca y quien en su disco I’m your man (1988) incluyó la canción Take This Waltz : una versión libre y en inglés del Pequeño vals vienés que el autor incluyó en Poeta en Nueva York .

La misma melodía que el canadiense utilizó en su homenaje sería en 1996 tomada por el español Enrique Morente en su disco Omega , grabado junto a Lagartija Nick y otros artistas invitados como Tomatito o Estrella Morente para rendir doble tributo a Lorca y a Cohen.

En él, el vals se da la mano con otros fragmentos del poemario como Ciudad sin sueño o La aurora de Nueva York .

El homenaje de Morente continuó con álbumes como Lorca (1998) o Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (2010).

En el mundo del flamenco, reconocimientos más recientes como el álbum Enlorquecido (2018) del también español Miguel Poveda han puesto el foco en la obra de Lorca: en él se alternan letras de distintos poemarios, entre las que destaca la composición No me encontraron .

En el audiovisual, está la versión del Romance sonámbulo que la cantante española Amparo Lagares interpreta para la banda sonora de la exitosa serie La casa de papel .

De la misma manera, otros géneros han recalado en Lorca para dar letra a sus melodías: ejemplo de ello es el tema Romance de la pena negra , extraído de un poema del Romancero gitano , que abrió en 2005 el álbum del argentino Fito Páez Moda y pueblo , o La ciudad de los gitanos del grupo español de rock Marea, en la que se incluyen versos del Romance de la guardia civil .

La influencia de la figura de Lorca alrededor del mundo se ha extendido a ámbitos tan ajenos al artista como el punk, donde si bien no se han utilizado sus letras, se han incluido alusiones a su muerte como en el tema Spanish bombs , incluido en el álbum de 1979 London Calling de la banda británica The Clash.

