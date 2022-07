Los motivos que pusieron fin a la designación del embajador en Beijing pese a contar con el beneplácito de China

Entornointeligente.com /

El Ministerio de RR.EE. decidió desistir de la designación de Andreas Pierotic Mendia como nuevo embajador de Chile en China, pese a que el abogado había recibido el agreement por parte del gobierno de Xi Jinping hace dos semanas.

Según trascendió, la Cancillería tomó la decisión luego de constatar algunas denuncias por maltrato laboral en contra del profesional, las cuales habrían sido presentadas ante la cartera por su propia hermana, de acuerdo a una publicación de La Tercera.

Asimismo, en Teatinos 180 llamó la atención el vínculo que Pierotic con el ex yerno de Joaquín Lavín, Isaac Givovich, quien está acusado de estafa y apropiación indebida en China. Ambos constituyeron en 2012 la sociedad Info Technology Solutions Chile S.A.

Tras conocer la determinación, el jurista dijo desconocer el fondo de las razones que tuvo a la vista el Presidente Gabriel Boric para echar pie atrás a su designación. «Hasta el momento, no he tenido ninguna notificación por escrito» , dijo a Ex-Ante.

«Me sorprende mucho. Hubiera estimado necesario una comunicación de la ministra o de la Presidencia, de cómo se tomó esta decisión y los fundamentos de aquello», añadió, junto con desestimar los cuestionamientos que pesan en su contra.

«La verdad es que no le encuentro fundamentos. Considero que probablemente tiene que ver con rumores de pasillo . Los califico así: rumores de pasillo, que yo he probado que no son ciertos», aseguró.

Además, destacó que tuvo «alrededor de 40 reuniones, con empresarios, académicos, grupos culturales vinculados a China. Tenía programada una reunión con la canciller», subrayando que incluso ya había comprado los pasajes para ir a Beijing.

Cabe destacar que Pierotic es hijo de diplomático y vivió en China, donde aprendió el idioma local. Durante el último gobierno de Michelle Bachelet, trabajó como consejero económico en la embajada , siendo confirmado el puesto por Sebastián Piñera.

En su designación, se presume que influyó el jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía , con quien fue compañero en la escuela de Derecho de la Universidad de Chile. El 8 de julio su designación estaba confirmada por todos los canales oficiales.

El episodio se suma de esta forma a las complicaciones que el Ejecutivo enfrenta con la nominación del ex secretario general de RD, Sebastián Depolo, como embajador en Brasil, cuyo beneplácito no ha sido concedido por el gobierno de Jair Bolsonaro. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com