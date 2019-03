Los Mossos bloquean el paso a los CDR que iban a la manifestación de Vox

Entornointeligente.com / Mossos controlan una concentración de independentistas convocados por los CDR, este sábado. Vox considera Catalunya el marco adecuado para escenificar la batalla electoral en el resto de España y en concreto ha elegido la avenida de Maria Cristina este sábado a las 12 del mediodía para concentrar a sus simpatizantes. Los Mossos han tenido que actuar ya a primera hora para impedir el paso de contramanifestantes independentistas (convocados por los Comitès de Defensa de la República (CDR) y otros grupos del independentismo como Arran o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)) que pretendían acercarse a las fuentes de Montjüic. En un primer momento Vox había seleccionado el Palau Sant Jordi, pero el Ayuntamiento de Barcelona rescindió el contrato de alquiler, en una clara muestra de no facilitar los actos del partido de ultraderecha en la ciudad. “Catalunya por España” ha sido el lema elegido para la convocatoria, primer paso en ese objetivo de centrar el eje de los argumentos de campaña en el conflicto identitario catalán. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau , ya comunicó el viernes a Vox que el consistorio no retirará los vehículos de la avenida de Maria Cristina y puso como excusa la “fecha de solicitud” que hace que no se disponga “del tiempo mínimo imprescindible para pedir a Medio Ambiente la colocación de señalización excepcional de prohibición de estacionamiento”. El partido que lidera a nivel estatal Santiago Abascal cree que aunque se aluda a “labores de mantenimiento”, la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de obstaculizar el acto de Vox obedece a “razones exclusivamente políticas”. La dirección de Vox ha organizado transportes para sus simpatizantes desde otros puntos del resto de España. Vox Cantabria, por ejemplo, difundió que ha puesto a disposición de sus afiliados, simpatizantes y “todo aquel que defienda la unidad de España” un autobús para acudir a la concentración de Barcelona. Frente a la movilización de Vox, los Comitès de Defensa de la República (CDR) y otros grupos del independentismo radical como Arran o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convocaron ayer una manifestación de protesta en contra del acto de Barcelona . La contramanifestación se ha iniciado en la confuencia de la plaza de Espanya con la calle de Tarragona. Autobús socialista contra Vox El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato a la Alcaldía, Jaume Collboni, ha presentado un autobús que recorrerá la ciudad este sábado para contrarrestar los autobuses con “el discurso del odio” que acuden a la avenida Maria Cristina para participar en la concentración de Vox de mediodía. El ‘Autobús del amor’ lleva cuatro grandes palabras a cada lado, en castellano y catalán respectivamente: ‘Antisfascismo’, ‘Feminismo’, ‘Diversidad’ y ‘Orgullo’, junto a sendas fotografías de dos hombres y de dos mujeres besándose, junto al logotipo del PSC y la dirección de la web de campaña de Collboni. En declaraciones a los periodistas junto al bus, Collboni ha explicado que el vehículo irá pasando por los barrios y repartirá folletos que explican por qué circula este sábado y decir que “es el momemnto de reaccionar, plantarse” y explicar los valores de los barceloneses. Temas: Vox LINK ORIGINAL: El Periodico

