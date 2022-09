Entornointeligente.com /

Los mismos puntos, distinta importancia: este viernes empieza la fecha 11 del Clausura Publicado el 30 de septiembre de 2022 Escribe Rómulo Martínez Chenlo en Fútbol 2 minutos de lectura Se empiezan a definir situaciones y en esta fecha podría determinarse el triunfo de Nacional en la Anual. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Este viernes se empieza a jugar la undécima fecha del campeonato Clausura, lo que quiere decir que se comienzan a poner en disputa los últimos 15 puntos del Uruguayo.

No hay dudas de que todos los partidos de un campeonato tienen un premio de tres puntos para el que gane y de uno para cada uno cuando empatan, y de ahí que se asevera que «todos los partidos valen lo mismo». Sin embargo, está claro que no todos los partidos tienen la misma importancia de acuerdo con metas, expectativas o situaciones ya resueltas. Esta fecha y las próximas tienen puntos determinantes para una media docena de clubes que aún pelean por el Clausura, valen mucho para Nacional y Liverpool en su pugna por ganar la Anual, valen para la decena de equipos que buscan quedarse con los puntos que les aseguren la competencia internacional; sin embargo, no valen nada para Cerrito y Rentistas, ya descendidos.

Esta tensión por las unidades en disputa obedece al remate del año: ya en esta fecha se podría determinar que Nacional gane la Anual. Esta situación se daría si Liverpool, su único contendiente en esta pugna, no gana en la jornada del viernes en su visita al Prandi en Colonia y los tricolores derrotan a Fénix, que será local en Maldonado.

La etapa empieza este viernes con partidazo en Melo. Cerro Largo, complicadísimo con el descenso, recibe a Danubio, que en enorme remontada ha pasado a dar lucha directa en el Clausura a tres puntos de Nacional y a dos de River y Deportivo Maldonado. Danubio sabe, además, que si gana seguirá viendo de cerca la Libertadores, mientras que Cerro Largo está en una situación en la que cualquier resultado que no sea el triunfo lo dejará muy complicado. A las 20.30, en Colonia, se jugará el referido encuentro entre Plaza y Liverpool.

El sábado la etapa se abre y se cierra en el Franzini, situación emparentada con la imposibilidad de usar el Centenario (porque tocan los Guns N’ Roses ). El horario del primero de los dos partidos es, además, bastante inusual, pues a las 12.30 jugarán Torque, otro de los comprometidos con el descenso, y Cerrito, que ya no juega por nada más que el honor de cada disputa. Seis horas después, jugarán los locales, Defensor, ante Albion, en otro de los partidos en los que, por los mismos puntos, se cruzan grandes intereses. Para los violetas, está la idea de extender la esperanza por pelear el Clausura y pensar en la Libertadores; para Albion, cada partido es de las últimas oportunidades de mejorar su promedio y mantenerse en la A.

En el medio de los dos partidos del Franzini, se juega en Maldonado, donde, con el retorno de Luis Suárez y de Sergio Rochet, Nacional visitará al también visitante Fénix. Como está dicho, Nacional puede ganar la Anual, lo que directamente lo pone en la final del Uruguayo y lo coloca en la fase de grupos de la Libertadores –a donde ya clasificó agrandando su récord de temporadas consecutivas en el mayor torneo clubístico de América –. Además, Nacional va por mantener el liderazgo del Clausura. Fénix precisa escaparse definitivamente de la tabla del descenso.

El domingo a las 11.00, en el Saroldi, River Plate y Deportivo Maldonado juegan una final por el Clausura y la Libertadores, en un imperdible encuentro en el Prado de Montevideo. Los dos están a uno de Nacional en el Clausura, y tres puntos le llevan los fernandinos a los riverplatenses en la Anual.

A las 16.00, en Trinidad, Boston River, que va por la Libertadores o la Sudamericana, recibe al ya descendido Rentistas. La etapa se cierra en el Viera a las 19.30 con el partido entre Wanderers y Peñarol. Los bohemios, ya sin Daniel Carreño como técnico y con Sergio Chapa Blanco como interino debutando como entrenador principal, recibirán a un Peñarol que ha quedado lejos de casi todo, y su foco está en sumar para asegurarse su participación en la Libertadores. Wanderers, al igual que Fénix, necesitaría obtener un altísimo porcentaje de los puntos que quedan para tratar de llegar a las copas.

