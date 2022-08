Los mejores trucos para recibir los bonos de la Patria

Entornointeligente.com /

Aunque nada garantiza el éxito, con estas recomendaciones podrías ser tomado en cuenta para los próximos bonos de la página patria

Si tienes mucho tiempo sin recibir los últimos Bonos de la Patria asignados a través de la Plataforma Patria , y te preguntas como hacer para que me lleguen los bonos de la Patria, deberías tomar en cuenta los siguientes diez consejitos.

Muchos venezolanos registrados en la Plataforma Patria aseguran que tienen bastante tiempo sin recibir los llamados «Bonos del Carnet de la Patria».

Aunque se desconoce el algoritmo que utiliza el sistema para asignar dichas ayudas económicas, puedes poner en práctica estos trucos para lograr ser tomado en cuenta.

Quienes se han vuelto especialistas en recibir estas ayudas económicas aseguran que la clave reside en mantener actualizada la información en la plataforma.

¿Como hacer para que me lleguen los bonos? Aunque nada garantiza el éxito, con estas recomendaciones podrías ser tomado en cuenta para el próximo bono de la página patria.

Responder las encuestas Muchos ignoran las encuestas y no tomarlas en cuenta reduce la actividad en la página. El sistema identifica a las personas que no están activas. Lo más conveniente es responderlas evitando dar datos falsos. Mantener actualizada la contraseña Si tu contraseña es el típico «123456789» o tu fecha de cumpleaños, deberías cambiarla, ya que se presta para fraudes. Lo mejor es tener una contraseña de máxima seguridad y cambiarla a menudo. Actualizar la imagen de seguridad Esto es tan importante como la contraseña para mantener la seguridad. No mientas Mentir sobre integrantes de la familia o dar por vivo a un fallecido no son buenas ideas. El sistema puede descubrir cuando das datos falsos y podrías terminar bloqueando los beneficios. Mantén marcada la opción de recibir protección social Puede ser que hayas declarado sin querer «No recibir» en esta opción. Si ello ocurre los beneficios de protección social no te llegarán. Verificar el código y serial del Carnet de la Patria Esto es importante. Si el código o serial están errados o desactualizado aparecerán los problemas. Confirmar tu correo electrónico en Patria Debes asegurarte tener un correo electrónico correcto en «Patria». Si tienes el correo electrónico verificado no habrá ningún problema en caso de que pierdas tu celular, ya que podrás recibir los mensajes por correo. Actualizar la escolarización Al agregar niños en el núcleo familiar el Sistema Patria te exige que coloques el código o rif del plantel educativo. Si no haces esto puedes tener problemas para recibir los bonos del Carnet de la Patria. Actualizar la partida de nacimiento Esto aplica para los menores de nueve años. Los mayores de nueve años deben tener su cédula de identidad. Estar activo en la página Patria Es recomendable también ingresar al menos una vez por semana. Muchos tienen la costumbre de entrar al sistema solo cuando reciben un bono. Lo ideal es entrar a menudo para que el sistema reconozca que hay actividad en tu cuenta. Cinco trucos adicionales Debes actualizar todos tus datos personales, laborales y familiares. Verifica que tu correo electrónico y número de teléfono sea correcto en la plataforma Patria Escanea tu Carnet de la Patria en la aplicación VeMonedero para que te consideren un usuario activo. Incluye solo a tus hijos en el núcleo familiar Acepta los bonos rápidamente, no dejes pasar ni un día. En conclusión si mantienes tu cuenta activa, actualizada e interactúas en la plataforma aumentarán tus probabilidades de recibir los bonos.

