Los mejores trucos para lavar y guardar tus bikinis y bañadores de un verano para otro

Todavía nos resistimos a guardar los bañadores y bikinis. A pesar de la lluvia todavía nos quedan días de verano, aunque las piscinas de las urbanizaciones ya están cerradas. Si eres de las que ya no vas a lucir traje de baño hasta el verano que viene, te proponemos los mejores trucos para lavar y guardar tus bañadores antes del cambio de armario.

Seguro que en muchas ocasiones has rescatado de un año para otro tu traje de baño y de repente te has encontrado que no está en las mismas condiciones que cuando lo guardaste: puede estar más desgastado, perdida de color o con una mala forma.

Seguro que en muchas ocasiones has rescatado de un año para otro tu traje de baño y de repente te has encontrado que no está en las mismas condiciones que cuando lo guardaste: puede estar más desgastado, perdida de color o con una mala forma.

Por eso siempre es imprescindible lavarlos antes de guardarlos. El cloro, el agua de sal, las cremas, aceites, la arena, el sol…son algunos de los factores que dañan el tejido, de ahí la importancia de un lavado correcto, además de un secado óptimo. La mejor manera para lavar los bikinis y bañadores es a mano pero si decides lavarlos en la lavadora, lo recomendable es meterlos por separado en bolsas de tela o red aptas para la lavadora. Es la mejor manera de no dañarlos. Si lo guardas húmedo puede hasta generar moho. Y un detalle importante, para que el color del tejido no pierda intensidad es mejor tenderlo del revés. Los bikinis y bañadores que tengan nudos, que son muchos los modelos con este detalle, deben guardarse con los nudos deshechos para evitar que los tejidos de los pliegues se deterioren y que cojan malas formas. Los trajes de baño blancos son muy delicados, y si los colocamos al lado de diseños de color, pueden coger otro tono y estropearse, por eso la mejor opción es guardarlos en una bolsa de plástico o de tela de forma independiente. Si puedes es mejor incluso introducir cada traje de baño en una bolsa independiente para que no estén apelmazados. Fotos | @womensecretofficial

Fotografía de portada | @ dorina_official

En Trendencias | Estilo streetwear: cómo llevarlo y todas las tiendas y marcas que debes tener en el radar

