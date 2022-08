Los mejores spas de cervezas que hay en el mundo: Conozca cuáles son

Entornointeligente.com /

El primer viernes de agosto marca una celebración que ha tenido una gran expansión en el mundo: el Día Internacional de la Cerveza . Esta surgió en el año 2007 en un pequeño bar en Santa Cruz (Estados Unidos) ; sin embargo, ha tenido un gran alcance en diferentes latitudes del planeta.

Hablando de cerveza, existen unos lugares donde la gente puede relajarse y disfrutar de esta bebida, son los spas de cerveza . Un «beer spa» (nombre en inglés de este lugar) es un espacio donde, a través de sus actividades y terapias, se pueden eliminar las toxinas y mejorar la circulación sanguínea en el cuerpo.

Desde luego, las actividades y terapias que ofrece este lugar se centran en la cerveza . De acuerdo a la agencia de viajes booking.com , estos son los mejores beer spa que hay en el mundo:

Björbodin Spa Se encuentra ubicado en la villa de Árskögssandur, Islandia . Es el primer spa de cerveza de este país y cuenta con bañeras tanto dentro como fuera de su cabaña para que los usuarios puedan sumergirse. El lugar combina aguas termales con aceites esenciales, levadura, lúpulo y cerveza que ayudan a revitalizar el cuerpo.

Garni Kummerower Hof No solamente es un beer spa, sino que también es un hotel . Está rodeado por el parque natural de Schlaubetal , cerca del pueblo de Neuzette (Alemania) . Ofrece una gran cantidad de tratamientos como masajes, baños de cerveza y tratamientos exfoliantes. Además, cuenta con una bodega de más de 200 años de antigüedad donde los usuarios podrán sumergirse en las bañeras de cerveza que hay.

Starkenberger En la villa de Tarrenz, Austria , hay un castillo de la cervecería Starkenberger . Ese es el nombre de este lugar, el cual recibió las primeras piscinas de cerveza en el mundo . Estas tienen más de 700 años de antigüedad y se encuentran en la bodega de este castillo , se puede entrar a estas piscinas solo o acompañado.

Original Beer Spa Este sitio se encuentra en Praga, la capital de República Checa . Tiene una bañera llena de lúpulo checo con plantas aromáticas que ayudan a despejar la mente. Por si fuera poco, ofrece una variada cata donde los usuarios podrán disfrutar de una buena cerveza.

Baños Termales de Széchenyi Estos baños están ubicados en un edificio neobarroco de Budapest, capital de Hungría . El lugar viene dotado con 15 baños cubiertos y tres piscinas al aire libre . Además, alberga el Thermal Beer Spa , el cual tiene seis bañeras de aguas termales dotadas con una mezcla de ingredientes propios de la cerveza como malta, lúpulo y levadura .

Hop in the Spa Los beer spa no son exclusivos de Europa, ya que en el estado de Oregon (Estados Unidos) se encuentra «Hop in the Spa» , este lugar ofrece una combinación de lúpulo y minerales con agua acondicionados a distintas temperaturas. Los visitantes podrán alojarse en el FivePine Lodge , un sitio con varias cabañas para descansar.

