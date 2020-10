Los mejores musicales disponibles en Netflix

El catálogo de Netflix es tan variado que puedes encontrar desde una película de terror hasta un musical. Estos largometrajes donde el foco principal es la música han sido protagonizados por artistas importantes como Lady Gaga y Ryan Gosling, pero además, la plataforma cuenta con películas musicales con caricaturas y temáticas para todo tipo de público

A continuación detallaremos varias opciones que puedes disfrutar en Netflix:

Happy Feet La historia del pequeño Mumble te cautivará desde el primer minuto, además de ser divertida, tiene un mensaje que ayuda crear empatía con el medioambiente.

Happy Feet es una producción australiana de animación digital, una mezcla de comedia y drama, dirigida por George Miller. La cinta fue producida en los estudios Animal Logic para Warner Bros y Village Roadshow Pictures. Está dedicada a Steve Irwin, el Cazador de Cococrilos, y ha sido realizada tanto para cines convencionales como para formato Imax.

La sinopsis de la película narra: Mumble, un joven pingüino emperador, vive en la Antártida. Como otros animales de su especie, él necesita saber cantar para atraer a una pareja, pero tiene una voz horrible. En su lugar, Mumble debe expresarse a sí mismo y atraer a las hembras a través de su increíble talento para bailar tap.

Escuela de rock La siguiente opción es una comedia. Un músico en dificultades usa sus artimañas para obtener un empleo de maestro suplente en una escuela privada, donde enseña en secreto rock ‘n’ roll a los niños.

El mayor acierto de esta película es Jack Black, el cual consigue transmitir a partes iguales comedia con una enseñanza de que debemos mostrarnos tal y como somos y no como esperan que lo hagamos.

Dirty Dancing Esta película es un clásico que puedes disfrutar desde la plataforma. Dirty Dancing es una de las películas más famosas de todos los tiempos no podía faltar en esta lista. Está protagonizada por Jennifer Gray y Patrick Swayze.

Confirman nueva ‘Dirty Dancing’, filme romántico de los años 80

El éxito romántico de 1987 sobre una adolescente que se enamora de su instructor de baile, en un campamento de verano, elevó a Gray y a su coprotagonista, Patrick Swayze, a la fama mundial.

La historia es tremendamente simple, con una alumna enamorada de su profesor de baile durante el verano de 1963. Por sorpresa, una historia tan sencilla y bonita, sirvió como crítica a la sociedad americana del momento. La relación entre profesor y alumna nos mostrará como las clases sociales siguen marcadamente fijas dentro de la sociedad.

‘Dirty Dancing’, la icónica película con Patrick Swayze

Ha nacido una estrella La película, tercer remake de un filme de 1937, fue dirigida por Bradley Cooper. Él interpreta al músico Jackson Maine, quien bebe mucho y se enamora de Allie (Gaga), una joven cantante, solo para ver cómo su estrella se eleva mientras él cae.

Bradley Cooper habla de la película ‘Nace una estrella’

Así como Gaga hace su debut en el cine con esta cinta, Cooper hace lo mismo en su papel de director. Ya ha sido nominado al Óscar en tres ocasiones como actor (una como productor); pudo ganarlo por El lado bueno de las cosas, La gran estafa americana y El francotirador. Stefani Germanotta, nombre real de Lady Gaga, también optó a la estatuilla por la canción Til It Happens to You de la película The Hunting Ground.

Este drama musical de Warner Bros mantuvo el último fin de semana en las taquillas norteamericanas el segundo lugar con una venta de boletos de 19 millones de dólares.

La la land Para cerrar esta corta lista, tenemos esta opción.

En la Los Ángeles actual, dos ambiciosos artistas se enamoran y descubren la alegría y el dolor de arriesgarlo todo por la verdadera pasión.

Protagonistas:Ryan Gosling,Emma Stone,John Legend. (E)

