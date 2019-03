Los mejores gadgets tecnológicos del momento

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

La tecnología se ha implantado en nuestras vidas y ya es tan necesaria como el aire que respiramos. El smartphone es el nuevo mejor amigo del hombre, atrás quedó el pobre can, en estos momentos el compañero ideal, indiscutible de cualquier adolescente, está lleno de circuitos y conexiones.

En este sentido, miles de usuario se conectan cada día a la gran red global, que es internet, desde este dispositivo, y muchas de sus búsquedas están relacionadas con él: mejor móvil 2019, como liberar movil, nuevas carcasas para iPhone, y miles de aplicaciones a su servicio…

Sin duda, para una ocasión estraordinaria, el regalo de un smartphone será todo un acierto, pero también hemos de reconocer que se requiere hacer una pequeña gran inversión para poder acceder a ellos, por lo que, solo lo podremos hacer cuando sea alguien realmente especial; nuestra pareja, nuestro hijo adolescente, nuestros padres…

Para el resto de regalos, si queremos hacerlos en relación a los accesorios tecnológicos más actuales, pero sin hacer un desembolso excesivo, sigue leyendo que vamos a darte algunas ideas.

Regalos tecnológicos de menos de 50 €

Si estás buscando ideas de regalos tecnológicos originales a buen precio, si quieres hacer un buen regalo, entonces este artículo te llega en un buen momento.

Empezaremos recomendando lo que viene siendo un éxito asegurado, las smartband, que no son otra cosa que pulseras que miden la actividad física. Teniendo un presupuesto máximo de 50 €, como el que nos hemos marcado para esta recopilación de regalos tecnológicos que van a gustar con toda seguridad, no podremos acceder a las marcas más reconocidas, como Apple o Samsung, pero sí que podemos encontrar algunas de las mejores pulseras inteligentes recurriendo a marcas menos afamadas, pero igualmente, de gran calidad.

Estas smartbands nos ofrecen datos como los pasos que recorremos cada día, miden nuestro ritmo cardíaco y nuestra actividad física. Sin duda, es el regalo ideal para los más deportistas.

En segundo lugar, vamos a recomendar una buena memoria USB, que sí, que todos tenemos alguna en casa y tal vez nunca te hayas planteado regalar una, pero las buenas memorias USB son muchísimo más rápidas a la hora de transferir archivos y son muy seguras y resistentes para que nuestros archivos estén siempre a salvo. Seguro que el que la reciba sabrá apreciarlo y te lo agradecerá.

Recomendamos en tercer lugar de este ranking de regalos tecnológicos de menos de 50 € un objeto que será especialmente interesante para los amantes de los juegos virtuales desde su móvil o tablet, a estos buenos amigos o hijos podemos obsequiarles con un gamepad, un mando, muy similar al que se usa en las consolas, pero para jugar con el smartphone o tablet.

En este caso, a lo que debes prestar especial atención a la hora de comprarlo es en su compatibilidad con Android o iOS, según el smartphone que tengas aquella persona a la que se lo vas a regalar.

El cuarto lugar va para aquellos que no saben conducir si no están escuchando su música favorita, con un transmisor FM para el coche, le estaremos dando acceso a la forma más practica y sencilla de conectar la cuenta de Spotify con el coche. Lo único que deberemos hacer es enchufar este pequeño gadget al encendedor del mechero y este a su vez se conectará al sistema de sonido del coche a través de la señal FM.

Además, también puedes convertirlo en un manos libres o puedes reproducir música de tu smarphone por bluetooth, también, suelen contar con ranuras USB para cargar el móvil, todo un multiusos con el que alucinarán quienes lo reciban.

Para aquellos que siempre suben el volumen del televisor cuando dan la información del tiempo, nada mejor que regalarles una estación meteorológica inalámbrica avanzada. Con ella, podrás seguir en todo momento las variaciones meteorológicas, tanto del interior como del exterior de tu vivienda.

Por último, vamos a recomendar un acierto seguro, dirigida a los verdaderos amantes de las nuevas tecnologías, una práctica mochila adecuada para poder guardar su portátil. Y es que todas las mochilas no han sido diseñadas para llevar con seguridad un portátil, en primer lugar, por el tamaño, en segundo por la ausencia de huecos para los cables y porque carecen de ningún tipo de acolchado que los proteja.

Pero, desde hace ya algún tiempo, son muchas las marcas que se han decidido por la comercialización de mochilas especialmente pensadas para transportar el ordenador portátil y todos sus accesorios. Como regalo es sumamente útil y práctico y, lo mejor de todo, es un regalo de menos de 50 € que te puede servir para cualquier amigo invisible, celebraciones como navidades, cumpleaños o cualquier otro acontecimiento en el que debas obsequiar a alguien con un regalo original y muy útil.

