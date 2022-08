Los mejores ciclistas de América competirán en el Panamericano de Pista Élite Lima 2022

Entornointeligente.com /

Legado se sigue afianzando como la casa del deporte mundial y, esta vez, acogerá un nuevo torneo de talla internacional, a realizarse del 10 al 14 de agosto, así fue anunciado en conferencia de prensa por el presidente de la Federación Peruana de Ciclismo, Gustavo Matus de la Parra; el presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, José Manuel Peláez; y el director ejecutivo de Legado, Federico Tong. Lee también: Marco López: «En Feyenoord demostraré de qué estamos hecho los peruanos» «En Legado trabajamos de manera especial para que nuestra infraestructura se mantenga en las mejores condiciones y así seguir recibiendo campeonatos de trascendencia mundial. Queremos dejar un legado deportivo y social también, promoviendo la alta competencia y los valores olímpicos. Ahora recibimos con los brazos abiertos a las 19 delegaciones para el Panamericano de Pista, estamos preparados», aseguró Federico Tong. En ese sentido, las autoridades del ámbito deportivo resaltaron la realización de este certamen, resultado de un trabajo articulado, conjuntamente también, con el Instituto Peruano del Deporte (IPD). «Tenemos un súper Velódromo, un gran biomédico para atender lesiones de deportistas y cumplimos con todo para que los atletas del continente realicen bases de entrenamiento. Desde la Federación estamos convencidos de seguir trabajando en conjunto con Legado, para no tener elefantes blancos», agregó Gustavo Matus de la Parra. Lee también: Voleibol femenino: Argentina vence a Perú y pone un pie en los Juegos Panamericanos 2023 En el Campeonato Panamericano de Pista Elite Lima 2022 participarán medallistas olímpicos y campeones mundiales, en las once pruebas de pista, desde un imponente Velódromo, único en el país y reconocido en el continente al estar homologado por la Unión de Ciclistas Internacional (UCI). De esta manera, las potencias de Canadá y Estados Unidos competirán, por primera vez en suelo peruano con sus equipos completos, elevando el nivel del certamen. A su vez, un gran número de deportistas nacionales e internacionales se hospedarán en el albergue del Estadio Atlético, ubicado en la sede Legado VIDENA, garantizando la burbuja sanitaria y la comodidad de los ciclistas para trasladarse con sus implementos en cada jornada de competencia. Lee también: Goianiense pasa a semifinales y deja al Nacional de Luis Suárez sin Sudamericana La cita cobra especial importancia porque la medallista olímpica en Tokio 2020, Kelsey Mitchell, de Canadá, apuntará a ratificar el gran momento deportivo que vive; midiendo su destreza ante los ciclistas con mejor ubicación en el ránking mundial, como la colombiana Martha Bayona, campeona en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022; el trinitense Nicholas Paul, oro en los Juegos de la Commonwealth 2022; entre otros. «Para nosotros como delegación peruana es importante competir ante los mejores de América, el nivel será altísimo. De mi parte, estoy convencido en alcanzar el podio, he trabajado mucho para lograrlo, vengo de tener un roce mundial. Hemos tenido la oportunidad de compartir entrenamientos, competencias y charlas con un grupo de internacionales que se hospedan en el albergue de Legado», resaltó Hugo Ruiz, reconocido por ser el peruano con mejor ubicación en el ránking UCI. Los países participantes del Panamericano de Pista Elite Lima 2022 son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Lee también: Perú competirá en el Campeonato Mundial de Judo 2022 en Guayaquil Legado, proyecto adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene la misión de garantizar infraestructura y servicios de calidad a favor de la ciudadanía. Asimismo, trabaja de la mano con diversas federaciones y organizaciones deportivas, para la promoción del alto rendimiento y el posicionamiento del Perú como hub del deporte mundial. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

