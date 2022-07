Los mejores bodegones con parrilladas abundantes de la Ciudad

Entornointeligente.com /

El parrillero Pepe Sotelo comanda las brasas y aprovecha al máximo la excelente materia prima seleccionada por la familia Rivero . Los resultados son la alta calidad de Don Julio. Además de la amplia oferta de carnes, aquí existe la posibilidad de disfrutar de una parrillada de vegetales y de una ensalada de quínoa, zapallo asado , avellanas tostadas, cebolla de verdeo y menta fresca . También vas a encontrar una gran carta de vinos .

Informate más Vacaciones de invierno 2022: actividades gratuitas en la Ciudad para la primera semana Dirección: Guatemala 4691 .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCa9rMOCr-VO%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHb2Mz6JsA6i5OV6LtbGBpui6vVt9m44FhdooAnEkGUSfjA9EwSZAVmIVsDCA38fVRiJwrdofCqVycDsQDb1lQjjd0saA935rv4TWsUh6ZCw73AcxcUnuwPOZBX3dD5KUrZBjFTM3Kw4jwhBvUGKlQIJreR5FAZDZD View this post on Instagram A post shared by Don Julio (@donjulioparrilla)

El Ferroviario Una buena mezcla entre bodegón y parrilla. Las porciones son muy abundantes, los precios sensatos y los mozos eficientes. La clave es ir en grupo , así la comida es más rendidora.

Buenas empanadas de carne cortada a cuchillo y buen surtido de achuras (mollejas, chinchulines y riñones). La carta propone provoleta , asado (de tira, americano y ancho), matambrito, bife de lomo, bife de chorizo, entraña, pechito de cerdo y mucho más. Las papas fritas son doradas y crocantes, y tiene buenas ensaladas.

Ubicación: Reservistas Argentinos 219 .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfhpzxQPLo1%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHb2Mz6JsA6i5OV6LtbGBpui6vVt9m44FhdooAnEkGUSfjA9EwSZAVmIVsDCA38fVRiJwrdofCqVycDsQDb1lQjjd0saA935rv4TWsUh6ZCw73AcxcUnuwPOZBX3dD5KUrZBjFTM3Kw4jwhBvUGKlQIJreR5FAZDZD View this post on Instagram A post shared by El Ferroviario Parrilla (@elferroviariook)

El SecreTito Este es un bodegón que se destaca por sus platos abundantes para compartir y bien caseros . Carnes, pescados y mariscos en una ambientación especial para los fanáticos de Racing Club .

Dirección: Avenida Dorrego 2720 .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfF_Woas8HY%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHb2Mz6JsA6i5OV6LtbGBpui6vVt9m44FhdooAnEkGUSfjA9EwSZAVmIVsDCA38fVRiJwrdofCqVycDsQDb1lQjjd0saA935rv4TWsUh6ZCw73AcxcUnuwPOZBX3dD5KUrZBjFTM3Kw4jwhBvUGKlQIJreR5FAZDZD View this post on Instagram A post shared by Guille Abalsa Akd (@parrisecretito)

La Posta de Antonio Desde 1979 , La Posta de Antonio combina la elección de carnes de calidad con el oficio de un buen parrillero . La empanada de carne o los bocadillos de acelga son una buena opción para empezar. Después de la entrada se puede elegir entre entraña, chinchulines de cordero, bife de chorizo, asado de tira, cuadril o un clásico lomo a la pimienta .

Ubicación: Gaspar Melchor de Jovellanos 919 .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGNJS-mJkJ2%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHb2Mz6JsA6i5OV6LtbGBpui6vVt9m44FhdooAnEkGUSfjA9EwSZAVmIVsDCA38fVRiJwrdofCqVycDsQDb1lQjjd0saA935rv4TWsUh6ZCw73AcxcUnuwPOZBX3dD5KUrZBjFTM3Kw4jwhBvUGKlQIJreR5FAZDZD View this post on Instagram A post shared by La Posta De Antonio (@lapostadeantonio)

Don Zoilo Desde 1989 , la fórmula de Don Zoilo es simple: buenas carnes, puntos de cocción acertados y porciones abundantes . Los mozos son de oficio y orientan bien al cliente . Es conveniente arrancar con algunas achuras y luego probar los cortes de la casa: entraña, colita de cuadril, asado de tira y bife ancho y angosto no fallan nunca. Las papas fritas y las ensaladas son buenas. Además, hay platos del típico recetario de la Ciudad .

Dirección: Av. Dr. Honorio Pueyrredón 1406 .

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZSkpz-PuH1%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHb2Mz6JsA6i5OV6LtbGBpui6vVt9m44FhdooAnEkGUSfjA9EwSZAVmIVsDCA38fVRiJwrdofCqVycDsQDb1lQjjd0saA935rv4TWsUh6ZCw73AcxcUnuwPOZBX3dD5KUrZBjFTM3Kw4jwhBvUGKlQIJreR5FAZDZD View this post on Instagram A post shared by Don Zoilo (@donzoilo.ok)

