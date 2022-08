Los maestros Fantasy eligen su once de chollazos en el modo premium

Entornointeligente.com /

A lgunos ya estaban en la Primera división de maestros (The Best Fantasy), otros ascendieron de la segunda categoría (The Master Fantasy) la temporada pasada. Son algunos de los mejores mánager de LaLiga Fantasy MARCA, entre ellos el campeón de la 19-20 Hugo Morán ‘Nilis’ o asiduos a los primeros puestos del Top 100 como Hruno y Cristikon. A solo cinco días de que arranque la temporada 22-23, este extraordinario elenco de jugones han elegido su equipazo premium, por supuesto con el pack completo: capitán, cuatro suplentes, dos entrenadores y cuatro delanteros.

UN EQUIPO DE CHOLLOS PREMIUM

