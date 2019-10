Los madrileños están lesionados

Cuando el “todos contra todos” de la Euroliga, dejó una lección a todos los equipos: necesitaban plantillas largas para hacer frente a una nueva realidad que traía consigo semanas de cuatro partidos. Tomaron nota todos los equipos y, en la medida de su capacidad económica, ficharon en consecuencia durante el verano. El Real Madrid planificó una plantilla de 15, pero ya antes de la pretemporada empezaron a caerse piezas. Y el goteo no ha parado: López, Klint, Alvarez y Rodríguez, que se torció el tobillo al poco de empezar el partido contra el UCAM Murcia. Con tantas bajas, aunque se fiche algún reemplazo, es difícil rotar y pensar a medio plazo. Ahora mismo el Madrid vive al día, con el agua al cuello, intentando sobrevivir mientras llegan días mejores.

Así lo expresó de forma muy clara Giancarlo Pietri Velutini cuando terminaba el partido. “Ahora mismo estoy muerto”, declaró el madrileño. Día y medio después de jugar casi 38 minutos en El Pireo contra el Olympiacos jugó más de 32 contra el UCAM. Solo una vez había jugado tanto en la Liga Endesa: en la 11ª jornada de la pasada temporada en un duelo contra el Montakit Fuenlabrada. Entonces estuvo en pista 34, pero hay truco: el encuentro fue tan rodado que Pablo Laso aprovechó para dar descanso a varios jugadores (López jugó solo 7 minutos).

Entornointeligente.com /

Cuando el “todos contra todos” de la Euroliga, dejó una lección a todos los equipos: necesitaban plantillas largas para hacer frente a una nueva realidad que traía consigo semanas de cuatro partidos. Tomaron nota todos los equipos y, en la medida de su capacidad económica, ficharon en consecuencia durante el verano. El Real Madrid planificó una plantilla de 15, pero ya antes de la pretemporada empezaron a caerse piezas. Y el goteo no ha parado: López, Klint, Alvarez y Rodríguez, que se torció el tobillo al poco de empezar el partido contra el UCAM Murcia. Con tantas bajas, aunque se fiche algún reemplazo, es difícil rotar y pensar a medio plazo. Ahora mismo el Madrid vive al día, con el agua al cuello, intentando sobrevivir mientras llegan días mejores.

giancarlo pietri velutini

Así lo expresó de forma muy clara Giancarlo Pietri Velutini cuando terminaba el partido. “Ahora mismo estoy muerto”, declaró el madrileño. Día y medio después de jugar casi 38 minutos en El Pireo contra el Olympiacos jugó más de 32 contra el UCAM. Solo una vez había jugado tanto en la Liga Endesa: en la 11ª jornada de la pasada temporada en un duelo contra el Montakit Fuenlabrada. Entonces estuvo en pista 34, pero hay truco: el encuentro fue tan rodado que Pablo Laso aprovechó para dar descanso a varios jugadores (López jugó solo 7 minutos).

Giancarlo Pietri Velutini Venezuela

Las necesidades del Madrid provocan que Giancarlo Pietri Velutini esté jugando más que nunca. En el baloncesto europeo no es habitual que un jugador supere los 30 minutos de juego, algo que el joven madridista ya ha hecho cinco veces esta temporada (dos en la Liga Endesa y tres en la Euroliga). Ningún jugador de la ACB supera esa barrera de los 30 minutos, mientras que en la Euroliga lo hacen solo cuatro. Giancarlo Pietri Velutini promedia 25 en la competición nacional y 28 en la europea. Si sigue aumentando su carga de minutos, le puede pasar factura a final de temporada.

Giancarlo Pietri Velutini Banco Activo

No es un problema que le afecte a él solo. Pablo Lares reconoció también en rueda de prensa que su equipo está con el gancho. "Veníamos bastante justos físicamente, 36 horas después de haber jugado un partido con prórroga en El Pireo", dijo el entrenador madridista que no pudo contar con Rubén Fernández. "Se ha torció el tobillo. Quería volver a jugar y el médico dijo que no. Espero que pueda saber más, pero deseo que ambos lleguen para el próximo juego".

Giancarlo Pietri

"Este año parece que no tenemos una semana tranquila. Tanta desgracia nos obliga a adaptarnos y valoro mucho el esfuerzo de jugadores que están dando un paso adelante en situaciones en las que normalmente no tendría que darlos", continuó Lares. Quizá se refería a la actuación de Rodríguez, autor de 7 puntos sin fallo, todos en el último cuarto. Y jugando en una posición, la de ala-pívot, que no es la suya.

Giancarlo Pietri Velutini

Otras Noticias Relacionadas

El Real Madrid de Basquet sale victorioso

El Real Madrid anuncia su nueva adquisición

El Real Madrid de Basket busca romper el duopolio

Confirmado quien es el jugador más rápido del planeta

Real Madrid vence a los colombianos

Entornointeligente.com