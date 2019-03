Los jugadores mandan un mensaje de apoyo a Luis Enrique

Entornointeligente.com / Sergio Ramos, Álvaro Morata y Jesús Navas hablaron en zona mixta tras la victoria española en Malta. Los tres jugadores de la Selección mandaron un mensaje de apoyo a Luis Enrique después de que el seleccionador tuviera que regresar a España por un problema personal. Sergio Ramos , capitán de la Selección, aseguró: “A pesar de ser una situación personal del entrenador nos llega de cerca. No ha sido un día fácil. No ha sido una noticia agradable y esperemos que mejore la situación y que vuelva cuanto antes las próximas convocatorias para seguir con el objetivo que todos tenemos”. Álvaro Morata se unió al mensaje para Luis Enrique : “Queríamos ganar como siempre y hoy más por el míster que confía en nosotros. Cualquier problema de este tipo esta por encima del fútbol, es lo más importante en la vida. Quería mandarle el abrazo de parte de todos y que vaya lo mejor posible”. Jesús Navas también quiso apoyar al seleccionador: “Ha sido dura la noticia. Estos tres puntos van para él y estamos muy unidos para que todo vaya bien”.LINK ORIGINAL: As

