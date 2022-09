Los iPhone 14 y iPhone 14 Pro ya son oficiales, ¿son suficientes sus novedades?

Entornointeligente.com /

Apple lo tiene cada vez más complicado en el mercado de los smartphones, pero generación tras generación consigue mantenerse como esa referencia que ilumina el océano que es la gran cantidad de teléfonos que se pueden comprar. Pues bien, la compañía norteamericana acaba de anunciar los nuevos modelos iPhone 14 y el más potente y llamativo iPhone 14Ma Te contamos todos los que debes conocer de cada una de sus dos variantes.

Puntuales a su cita, y con el sistema operativo iOS 16 en su interior, la firma ha ido desgranando las novedades en su evento celebrado en el Apple Park para mostrar todo lo nuevo que se podrá hacer con estos dispositivos que no han parado de evolucionar desde el primer día que Tim Cook los mostró en un escenario y consiguió que el mundo de la telefonía cambiase por completo.

Apple

Tres son los nuevos iPhone 14 que se han presentado Tal y como se esperaba, esta es la cifra de nuevos dispositivos que la compañía ha hecho oficial, una opción básica y otras dos que pertenecen a la Pro: normal y Max que mantienen la nomenclatura antes mencionada. A destacar que la versión mini pasa a la historia (al menos por ahora), para dar paso a un Max que, evidentemente, muestra que la tendencia del mercado a ofrecer terminales más grandes debido a la importancia de todo lo que tiene que ver con la multimedia. A este tren ya no hay quién le pare, pese a las reticencias iniciales de Apple.

Hay que indicar que, estéticamente, no hay grandes cambios en los iPhone 14 (ni en lo que tiene que ver con la fabricación donde se mantiene la apuesta por el aluminio , que tiene toda la lógica del mundo, ya que su función la cumple a las mil maravillas). Por lo tanto, como esperaba en este apartado, existe una clara continuidad… excepto en un apartado.

Este tiene que ver con el agujero frontal de los nuevos iPhone 14 Pro. La variante más potente de los nuevos smartphones llega un nuevo notch -que no es un notch- ovalado más grande donde están ubicados tanto los sensores como la cámara frontal. Y, esto, es un cambio significativo por lo que supone esto en la funcionalidad debido a que la compañía aprovecha esto para incluir opciones como por ejemplo el poder ver la reproducción de música o la navegación con los mapas.

Apple

Al pulsar se despliega y se puede ver información aumentada y, lo cierto, es que el aprovechamiento que se ofrece hace que sea una solución excepcional e innovadora. Seguro que marca tendencia y la usabilidad será excelente con muchas posibilidades de cara al futuro. Bien por Apple.

Las pantallas de los nuevos terminales de Apple Los tamaños de las pantallas son compartidos, ya que los modelos más pequeños contarán con paneles Retina de 6,1 pulgadas mientras que la variante Max alcanzarán las 6,7 , por lo que hablamos de un tamaño bastante ponderable. Las resoluciones serán importantes (2.532 x 1.170 y 1.778 x 1.284 píxeles respectivamente). Por lo tanto, hablamos de altas densidades para disfrutar de definiciones excelentes… y ojo, que el brillo de los Pro llega a los 2.000 nits.

Pero encontramos una nueva diferencia entre los modelos básicos y los Pro. Los primeros mantendrán la frecuencia de uso de la generación anterior (60Hz), mientras que los más potentes y avanzados subirán hasta los 120Hz , algo que es importante para competir en el mercado y se consigue con el uso de la denominada por Apple como tecnología ProMotion .

Apple

Aparte, el nuevo Always On Dsplay es mucho más completo y con muchas cosas que se pueden mostrar, lo que significa que se puedan conseguir usos adicionales y que serán de gran ayuda. Aquí no se llega el primero, claro, pero sí que se posiciona muy bien en la utilidad.

Un hardware que mejora… en los modelos Pro Aquí la compañía mantiene la forma de trabajar general: dar continuidad en los iPhone 14 y aportar novedades en las versiones Pro. Un ejemplo de lo que decimos es que los primeros mantienen como procesador el Apple A15 con algún retoque y que estaba presente en la generación anterior de estos teléfonos. Por su parte, los más avanzados cuentan con el A16 , que es un SoC más potente y que aumenta las prestaciones de los terminales de forma importante en todo tipo de situaciones.

Apple

Novedades que ofrece este componente es que utiliza tecnología de fabricación de cuatro nanómetros, en su interior tiene mucho más transistores; y, como no, la GPU es hasta un 20% más potente. Además, su consumo es un tercio menos de la competencia, por lo que tiene muy buenas prestaciones (y, curioso, Apple se compara con el resto…). En definitiva, más potencia con menos necesidades energéticas.

Si te preguntas por la RAM , la compañía ha decidido que se mantiene la apuesta por los 6GB en todas las versiones del iPhone 14, y esto es lógico, ya que iOS 16 ofrece y un funcionamiento excelente con esta opción. Eso sí, es importante mencionar que el tipo de memoria utilizada en los Pro es LPDDR5, por lo que su velocidad de trabajo es superior y, esto, se notará en el rendimiento en general.

Por otro lado, la apuesta por el almacenamiento es algo que siempre genera interés en los usuarios que tienen en Apple su compañía de referencia en la compra de smartphones. En esta generación lo más básico será recurrir a los 128GB, una cantidad interesante y que podrá aumentar hasta 1TB en los iPhone 14 Pro y Pro Max . En el caso de la versión básica, se quedará en los 512 gigas la cifra.

Detalles que son importantes en los terminales Un ejemplo es que estos nuevos modelos incluyen conexión por satélite . Esto será de gran ayuda a la hora de poder comunicarse en lugares donde la conexión habitual brilla por su ausencia -ya sea por emergencia o para poder seguir una ruta, por ejemplo- Ojo, este servicio es gratis dos años y, luego, es por suscripción. Aparte, no le faltará a los nuevos iPhone 14 el acceso a 5G, en este caso con un módem Snapdragon X65, por lo que todavía no ha llegado el momento de integrar el propio de Apple. Su funcionamiento no dará problemas. Eso seguro.

Apple

Por cierto, también hay avance en lo referente a los accesos a las redes domésticas, ya que los nuevos terminales cuentan con WiFi 6E . Este estándar es más estable y rápido que el actual, por lo que permitirá una mejor experiencia de uso cuando se accede desde casa a contenidos en la nube, independientemente del que sea. ¡Ah! Y la conexión por cable es Lightning por lo que USB tipo C tendrá que esperar al año que viene.

Aparte, los dos modelos tienen nuevos sensores que permiten detectar choques o caídas y, de ser este el caso, hacer llamadas de emergencia. Es decir, que hereda lo que ya está disponible en los Apple Watch Series 8 y es una función de lo más interesante.

La cámara, estas son las novedades que ha preparado Apple De nuevo, hay cambios entre las dos variantes que Apple ha decidido lanzar este año dentro de la gama iPhone 14. Los modelos básicos tienen dos sensores en la cámara trasera, ambos de 12MP. Por su parte, los Pro contarán con uno más, siendo el principal de 48MP y un par que lo acompañan y que son de 12 + 12 megapíxeles.

Apple

La cámara principal de los iPhone 14 cuenta con dos elementos de 12MP siendo el principal el que incluye estabilizador y apertura F:1.6, el segundo se utiliza para el gran angular. La frontal llega a los 12 megapíxeles también.

En lo que tiene que ver con el Pro, el sensor principal es de 48MP que permite hacer fotos de alta resolución y con funciones avanzadas como ProRAW. Además, la adquisición de luz es el doble de óptima, y el zoom óptico llega a los 3X, lejos de otras compañías como por ejemplo Samsung. El elemento de los tres existentes para el gran angular es de 12X, y tiene el objetivo de ayudar en este cometido. El tercer sensor es de 12 megapíxeles y tiene función de telefoto.

Disponibilidad y precio de los nuevos iPhone 14 Apple ha comunicado que la fecha de puesta a la venta de los nuevos iPhone, tanto la versión básica como la pro, es el 17 de septiembre . Los precios que se han indicado son los siguientes: el iPhone 14 se puede conseguir desde los 1.009 euros y, por su lado, el Pro se puede conseguir desde los 1.319€ y el Pro Max asciende a los 1.469€ (importante decir que el modelo más potente y de mayor capacidad, supera con creces los dos mil euros). Casi nada.

