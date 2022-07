Los iPhone 14 no se retrasarán: Apple ha hecho los deberes, y dará igual la demanda

Entornointeligente.com /

No son pocas las informaciones que han aparecido respecto a posibles retrasos en el lanzamiento del iPhone 14 . Pero se ha conocido una información de una fuente de gran fiabilidad que indica que Apple ha hecho los deberes para que esto no ocurra. Por lo tanto, tal y como estaba previsto, esta nueva generación de teléfonos verá la luz en septiembre.

Bien es cierto que la compañía norteamericana se ha encontrado con grandes dificultades , como todos los gigantes que trabajan en el segmento de la tecnología. Están van desde problemas en la cadena de suministro hasta los efectos de COVID en China, donde todavía existen dificultades para que el trabajo sea el habitual y con la rapidez acostumbrada.

Por suerte, la compañía liderada por Tim Cook (todo un experto en lo que tiene que ver con los suministros), han ido por buen camino y de forma bastante solvente han conseguido que los agoreros se equivoquen -al menos eso parece- y no habrá retraso en el producto estrella de Apple para el 2022: el iPhone 14. Buenas noticias si eres de los que cambiarán de terminal cuando este modelo sea oficial.

Qué ha hecho Apple para no fallar con el iPhone 14 Según Ming-Chi Kuo, todo un experto en lo que tiene que ver con el negocio de Apple, lo que se ha conseguido es diversificar la producción de los componentes que serán parte del smartphone. Esto es algo que no es muy habitual en la compañía de la manzana mordida, pero con ello ha logrado que no se tengan previsiones de retraso. Y esto será así incluso satisfaciendo la demanda de envíos que se tiene establecida en unos 90 o 100 millones de unidades (entre los cuatro modelos de iPhone 14 que serán anunciados en septiembre).

Pero hay algunos componentes que le han dado un dolor de cabeza a Apple de lo más importante. Un ejemplo es la nueva memoria RAM LPDDR5 que incluirán los modelos Pro de la nueva gama de teléfonos. Esta ha sido muy complicada estabilizarla para lograr un suministro adecuado, pero gracias al uso de proveedores adicionales a Samsung (como Hynix o Micron), parece que las cuentas le salen a la firma.

(2/3) 1. LPDDR5: Samsung is almost the sole supplier for 3Q22 and can meet iPhone 14 Pro production ramp-up demand. Micron & SK Hynix will likely ship in 4Q22 at the earliest because the former’s certification schedule started later, and the latter encountered quality issues.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 19, 2022 Otro de los grandes retos para los nuevos iPhone ha sido las nuevas pantallas OLED que integrarán. LG Display ha dado problemas importantes en la fabricación, por lo que aquí se ha tenido que dar un giro radical a las previsiones. De nuevo, Samsung ha sido quien ha acudido al rescate del iPhone 14. Para completar las necesidades se ha recurrido a BOE (un fabricante chino) y, así, tampoco este componente dará problemas.

(3/3) 2. Panel: Samsung and BOE can largely fill the initial supply gap caused by LG Display’s panel appearance issues (iPhone 14 Max and iPhone 14, mainly the former). It’s expected that LG Display should not take much time to address the issue.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 19, 2022 Eso sí, está bastante claro que Samsung es uno de los grandes beneficiarios de los problemas de la cadena de suministros de Apple, y con la fabricación de la inmensa mayoría de los smartphones de Apple, ganará una buena cantidad de dinero. Como cambian los tiempos, ¿verdad?

Una nueva forma de trabajar para todos La pandemia y los efectos derivados de esta, como los problemas en el transporte marítimo, han llevado a Apple y otras muchas compañías a plantearse la forma de trabajar hasta la fecha. Depender un único suministrador se demuestra que es un completo error , y más si está en un único país-. Por lo tanto, la época de la diversificación ha llegado y un ejemplo de sus bondades es que el iPhone 14 no tendrá retraso alguno.

