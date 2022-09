Los insultos son intolerables: Dier prohíbe a su madre ir a los estadios

Entornointeligente.com /

E ric Dier le ha prohibido a su madre asistir a los campos de fútbol, ya que asegura que los abusos en los estadios ingleses están empeorando . El futbolista mencionó que algunos amigos y familiares suyos volvieron a ser víctimas de abusos el mes pasado. «Tuve algunos familiares y amigos en el partido de Chelsea contra el Tottenham recientemente y tuvieron problemas y esas cosas»

Esa no fue la primera vez que el defensa ha denunciado los abusos. En marzo de 2020, el propio jugador saltó a la grada para defender a su hermano de un aficionado. En consecuencia, Dier fue alejado durante cuatro partidos de los terrenos de juego y fue multado con 40.000 libras esterlinas, pero no está conforme con ello. » No estoy nada contento con la forma en que se manejó ese incidente . No sé qué puedo decir al respecto porque no sé si me multarán de nuevo o lo que sea». Además, admite no estar arrepentido. «No fue tan dramático como la gente lo pinta. Pero sí, no me arrepiento en absoluto y lo haría de nuevo «.

Desde que eso sucediera hace dos años y medio, el defensa ha afirmado que la situación se ha deteriorado y ha llevado a su círculo cercano a dejar de asistir a los encuentros , especialmente en los encuentros fuera de casa. «Mi madre no ha ido a un partido fuera de casa. A ella le encantaría, pero a mí me preocuparía , y eso es una locura, ¿no? Todas nuestras familias pasan por eso».

«No digo que sean solo los seguidores del Chelsea o del Tottenham, son los fanáticos del fútbol en general «, ha añadido Dier.

