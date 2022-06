Los indicios que señalan una reconciliación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Entornointeligente.com /

William Levy se hizo muy conocido por la serie colombiana de Netflix «Café con aroma de mujer», pero su carrera se remonta unos años atrás cuando se inició como actor de telenovelas en Miami, trabajando en producciones de Venevisión Internacional que se transmitieron originalmente en Estados Unidos de América por la cadena hispana Univision.

Elizabeth Gutiérrez es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana; conocida por su participación en telenovelas. Se conoció con William Levy en el año 2002 y de allí en adelante pensaron en construir una familia, así en el año 2006 y luego de cuatro años de estar en pareja, nació Christopher Alexander quien ahora cuenta con 16 años de edad y luego en el año 2010 llegó Kailey Alexandra quien tiene 12 años de edad.

A lo largo de estos años la pareja ha tenido muchas idas y vueltas, separaciones y reencuentros, tal parece que esta es una más de sus separaciones y que ahora se están reencontrando de nuevo. El pasado mes de enero, William Levy , sorprendía comunicando el fin de su relación con su pareja, Elizabeth Gutiérrez , junto a la que ha estado por casi dos décadas.

Ahora al parecer se está cumpliendo el viejo refrán «Donde hubo fuego cenizas quedan» ya que parece que hay una reconciliación en puerta. Según algunas pistas recabadas por los fans de William Levy , quien en su perfil de Instagram ha comentado: «¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente». Indirecta que parece apuntar a su ex Elizabeth Gutiérrez .

En otra publicación William Levy también se expresó de un modo que ha llamado la atención. «Con el tiempo aprendí que hay que creer en los hechos, no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras», escribió el actor en sus historias de Instagram .

Fuente: Instagram elizabeth Gutiérrez No solo William Levy escribe frases memorables que dan pistas de reconciliación, Elizabeth Gutiérrez también ha escrito en su cuenta de Instagram , aunque en un tono diferente: «Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí». Hace unos días ha compartido la frase: «Rezo a Dios para que cure lo que sea que duela». ¿Será que está pensando en darse otra oportunidad?.

Fuente: Instgarm William Levy

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com