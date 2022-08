Entornointeligente.com /

Pero hay un aspecto que quizá no es suficientemente conocido para el gran público y que no es otro que su inmensa generosidad, que en muchos casos es espontánea. «Mis padres tenían poco, pero me enseñaron el valor de devolver. Me enseñaron el valor de ayudar a los necesitados», ha confesado en alguna ocasión O'Neal, que tiene una fundación y un historial de detalles con gente anónima digno de mención.

Este pasado mes de febrero, a una familia numerosa de Texas, los Collins, Shaquille los agasajó durante dos días con comidas y cenas, además de regalarles una furgoneta Mercedes de 15 plazas -el matrimonio tiene 9 hijos- y otra de la marca Ford para el padre de familia. Pero es que también invitó a todos los presentes en los restaurantes en los que estuvieron y a una camarera le dio una propina de 1.000 dólares porque su coche se había estropeado.

Un mes antes, la leyenda de baloncesto regaló 1.000 Nintendo Switch y otras tantas PS5 a niños necesitados del Wesley Lake Elementary School de Georgia. Y no solo eso, también les proporcionó bicicletas y otra ingente cantidad de juguetes de varios tipos. Y lo mejor de todo es que suele hacerlo todos los años, cada vez a un colegio diferente.

«Entre 15 y 20 millones de niños se levantan el día de Navidad y no reciben ni un solo regalo. Yo sentí eso una vez. No quiero que nunca un niño se sienta así. Mientras esté en esta Tierra, siempre intentaré hacer lo que pueda para que los niños reciban buenos juguetes», dijo O’Neal a Gary Vaynerchuk en el podcast The GaryVee Audio Experience.

