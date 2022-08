Los imprevistos que han estancado llegada de Keylor Navas al Napoli

Entornointeligente.com /

Pasan los días y todavía siguen las conversaciones entre el Napoli con el Paris Saint-Germain para lograr un acuerdo por los servicios de Keylor Navas .

Quizás el asunto se ha tomado más tiempo del esperado y es que ya tienen alrededor de dos semanas de estar en pláticas y ya la Serie A marcha camino a su tercera jornada y los sureños todavía no han podido sellar la llegada del arquero que ven como el líder en defensa que andan buscando.

Medios como La Gazzetta dello Sport informan este martes sobre como el negocio se ha ido estancando por las diferentes direcciones que han tomado los dirigentes de ambos clubes en el tema de Keylor Navas .

Informan que por un lado, los napolitanos quisieran que Keylor lograra llegar a Napoli como un agente libre y así no tener que hacer un pago por la ficha de él y le ofrecerían un contrato de dos años con opción a un tercero más un salario de 4 millones anuales.

AP La contraparte, el PSG quiere hacer negocio directo y de paso que se incluya al volante español Fabián Ruiz como parte de la negociación, lo cual incluso dejaría ganancias para los italianos, pero, estarían perdiendo a una de sus más grandes figuras.

«Para llegar al conocido arquero costarricense el camino sigue siendo complejo y la sensación es que los problemas en el PSG no son fáciles de resolver y esto termina por ralentizarse», cita el medio.

Este añade que para que suceda el negocio incluyendo a Fabián Ruiz , los parisinos deben de dejar ir alguien en su mediocampo, por lo que termina siendo un dominó de situaciones que tienen que ocurrir para poder dar luz verde al movimiento, tal y como lo pretende la dirigencia parisina, encabezada en este caso por el director deportivo Luis Campos.

«¿La solución puede ser Fabián Ruiz , el centrocampista español que gusta a los franceses? Quizás. Pero primero Paredes deberá dejar el PSG . En definitiva, una serie de juntas que no son fáciles de combinar. Pero como solo con los movimientos se puede ganar dinero y en el medio está el poderoso agente (de Navas en este caso) Jorge Mendes, se piensa que hacia el fin de semana algo podría pasar», indica la Gazzetta Dello Sport .

Keylor Navas también ha aparecido en el radar de clubes como el West Ham de la Premier League, pero es conocido que el Napoli es el principal interesado para incorporarlo en sus filas.

El mercado de fichajes seguirá abierto hasta el 2 de Septiembre, por lo que todavía queda tiempo para que los encargados de tomar decisiones lleguen a un acuerdo, aunque para los futbolistas puede ser un poco inquietante, pues la temporada ya está en desarrollo y cada día que se atrase la negociación es menos el tiempo que tienen para realizar su adaptación.

