Los héroes del tercer oro del baloncesto espaáol en el verano de 2022: así es la Sub 18

C ampeones. Con dominio total y absoluto, evidenciando un paso físico y defensivo que ninguna selección de la categoría ha tenido . La Selección Espaáola Sub 18 se proclamó en Turquía y ante Turquía como medalla de oro de un Eurobasket que dominaron de principio a fin. Con exhibiciones como dejar a Serbia en menos de 40 punto s o contar con proyectos de élite de la talla de Izan Almansa como estandartes.

La Sub 18 pone un metal más en un verano mágico para el baloncesto espaáol. Cinco medallas, tres de oro (Sub 20 femenina en el Europeo, Sub 20 masculina en el Europeo y Sub 18 masculina en el Europeo) y dos platas en los Mundiales Sub 17. Incluso podría haber una más en la Sub 18 femenina en su Europeo. Sin tener a una súper estrella, pero contando con un paso físico y defensivo que no ha tenido comparación.

Así es la Selección Sub 18: el 1×1 de los campeones

