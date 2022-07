«Los hombres debemos educarnos y medir nuestros límites»: el sorprendente mensaje del reguetonero Guaynaa en los MTV Millennial Awards

Entornointeligente.com /

Que las entregas de premios se conviertan en una excusa para que los artistas de diferente condición hagan gala de su activismo al recoger premios no es ninguna novedad. Sí es que quizá más llamativo e interesante que esto se produzca en los MTV Millennial Awards de México, donde se premia a los talentos emergente de la música en toda América Latina. Anoche, entre entradas triunfales extravagantes, donde destacó especialmente la de la cantante Karla Díaz, que apareció subida en un unicornio, la alfombra rosa de los se convirtió este viernes en una plataforma para alzar la voz en temas ecológicos, la libertad de las redes sociales, la responsabilidad social y la violencia de género. Esto último es especialmente importante en un país donde los feminicidios son un mal endémico terrible y donde arraigadísima la cultura patriarcal ha tardado mucho tiempo en reconocer este mal.

Karla Díaz.

Por eso, que las palabras del reguetonero portorriqueño Guaynaa a su llegada a la entrada de premios tienen un significado especial, viniendo de un hombre y uno, además, que es especialista e en un género musical que es frecuentemente acusado de sexismo: «(La violencia a las mujeres) Es un problema que no es de seguridad (…) es un tema más educacional que de inseguridad. Los hombres debemos educarnos y medir nuestros límites (…) debe haber más portavoces que lleven el mensaje». Guaynaa, que alcanzó éxito y reconocimiento global en 2018 gracias a un hit titulado Rebota , siempre se ha caracterizado por una aproximación no convencional al género y una defensa encarnizada del derrecho al «perreo libre», es decir, para él sexo tiene por qué ser sexismo.

El evento había reservado además dos premios especiales para reconocer luchas sociales: uno fue para la activista trans Natalia Lane, quien habló de la lucha de su colectivo por conseguir respecto e igualdad.

Natalia Lane.

El otro fue para la activista ecológica y defensora de territorio indígena Mitzy Violeta Cortés: «Me parece importante poder hablar de las resistencias que tenemos (los pueblos indígenas). Y hacer eco del trabajo que se está haciendo y ojalá sea bien recibido por la audiencia».

Mitzy Violeta Cortés.

Entre los shows más esperados de la noche estuvo el de Becky G, quien también se ha hecho famosa por su defensa del derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la escena reguetonera. Este año, en una entrevista concedida a EL PAÍS, la cantante habló de los problemas que supuso para ella su gran éxito, Mayores : «Disfruté mucho el proceso, fue mi primer hit mundial. Pero también fue el de Bad Bunny y nadie cuestionaba lo que decía él. Sin embargo que yo dijese la frase «Que no me quepa en la boca», jugando con la ambigüedad de los besos, molestaba muchísimo. Por la misma época Enrique Iglesias decía eso de «En tu boca quiero acabar» y no parecía importarle a nadie. Lo que ellos decían no importaba porque eran hombres. Fue divertido hacerle preguntarse a la gente por qué les molestaba tanto lo que yo dijese».

Becky G y Jimena Jimenez.

