Los hijos políticos

«Mamá, ¿es verdad que Petro incendió un banco?», «Mamá, yo cuando sea grande quiero ser guerrero para enfrentar a Petro», me decía Rafael, mi hijo menor, de cuatro años. Florencia, mi hija de seis años, me decía: «Mamá, ¿será que a Petro le faltó amor?». Nosotros somos una familia que intenta hablar de ideas y no de personas, que nos cuidamos en exceso de no tener conversaciones sobre temas que ellos no sepan asimilar todavía, y que fuimos desmintiendo esas informaciones que los niños iban recibiendo de sus entornos. Hoy creo que sin mucho éxito. Una vez ganó Gustavo Petro las elecciones, mis hijos, y estoy segura de que muchos más, sufrieron el miedo de ver materializada la opción que tanto aterrorizaba a los adultos a su alrededor. Estas elecciones nos enseñaron, además de tantas otras cosas, que los niños de hoy viven la política de una manera mucho más intensa y que en un mundo sobreinformado tienen toda la información.

Nunca he estado de acuerdo con la frase de que los niños son el futuro. Esa frase nos ha permitido ignorarlos tanto en su presencia como en sus necesidades. Es una realidad innegable que los derechos de los niños no están en la lista de cosas críticas que debe atacar un gobierno, desafortunadamente. Los niños no son el futuro, son el presente. Están aquí, oyéndonos, pensando, aprendiendo y construyendo lo que serán sus versiones de adulto. Adultos que transformarán la sociedad como la conocemos o heredarán y repetirán los errores que nosotros desde tantas generaciones venimos repitiendo.

¿Y qué tal si educamos a nuestros hijos en la política? ¿Qué tal si adaptamos los grandes temas nacionales a conversaciones para niños? ¿Qué tal si les enseñamos a comer bien, pero también a pensar bien? ¿Qué tal si damos ejemplo de tolerancia y respeto y no hablamos de las personas como hablamos hoy de aquellas que piensan distinto? ¿Qué tal si promovemos el ejercicio sano del debate, incluso en casa?

Mi teoría es —heredada de mis papás, que, como en todo, la sacaron del estadio con esto—: si en el ambiente más amoroso posible, que es la familia, se aprende a estar en desacuerdo, se estimula la preparación de las ideas y se enseña a expresar posiciones de manera firme, pero respetuosa, sin significar daño o conflicto, estaremos educando ciudadanos que sabrán convivir y existir en una sociedad de diferencias.

Al final, nuestro reto con estos hijos políticos es que se ocupen de su entorno, que respeten a sus compatriotas y que no aprendan de la polarización dañina que hoy les legamos. Mi propósito como mamá es que mis hijos celebren las diferencias y que tengan la libertad y la seguridad de expresar sus opiniones en un ambiente de respeto. Que sean amigos de sus peores adversarios y que sean guerreros, como Rafael, pero en defensa de sus derechos y en contra de enemigos comunes como el hambre, el abuso, la baja calidad de la educación, la violencia, la falta de inclusión y la inequidad de género, por ejemplo.

Como adultos fracasamos si los niños de hoy tienen miedo del presidente electo. Ese miedo no les corresponde a ellos, nos corresponde a nosotros, que creamos una realidad en donde las diferencias se atacan, los intereses particulares se protegen y donde las personas son categorizadas con los peores adjetivos si se atreven a pensar distinto

LINK ORIGINAL: El Colombiano

