Los hijos de Shakira Milan y Sasha tendrán que permanecer en Barcelona por 2 años más

Angélica Álvarez.- Shakira deberá esperar 2 años para hacer realidad su deseo de llevarse a sus hijos a su residencia en Miami , luego se que se confirmara que la artista y Piqué se reunieron junto a sus abogados a fin de decidir con cual de los padres se quedarían con Milan y Sasha.

Según algunos medios españoles la cantante colombiana no puede salir por lo pronto de Europa , debido a la entrevista que concedió a la revista Elle España dónde afirmó haber «dejado de lado su carrera por apoyar la de Gerard Piqué , lo que tendría incómodo al futbolista», quien se ha empeñado en que sus hijos no se vayan de su lugar de nacimiento.

Además, el zaguero blaugrana habría rechazado la cuantiosa suma monetaria que le ofreció Shakira para dejarla llevarse a los menores.

Por ello, los niños no cuentan con la firma autorizada de Piqué para que se pueda llevar a cabo el cambio de residencia .

¿Cuál es la propuesta de Shakira? Shakira de 45 años trata de llegar a través de sus abogados a un acuerdo para conservar la tenencia de sus hijos y luego marcharse a Miami, Estados Unidos.

Para lograr su idea la artista estaría dispuesta a pagarle USD 2 millones a Piqué, lo que correspondería al saldo de una deuda que él tiene pendiente y cubriría los pasajes para los vuelos del deportista, de manera que pueda visitar a sus hijos a Norteamérica.

El sitio web Informalia ofreció la postura de la colombiana en la voz en off de integrantes de su entorno: «Está dispuesta a lo que sea, incluso a utilizar los informes que encargó de Gerard. Ella no era ajena a la afición de su chico por el coqueteo, pero desde luego nunca pensó que él le hubiera sido infiel desde prácticamente el año en el que se conocieron», es una de las revelaciones. Posteriormente, agregó: «Lo hacía ante los ojos de otras y otros. Eso sí, casi siempre en sitios privados, para que no se pudiera publicar ni una foto».

