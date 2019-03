Los hashtags del NO

Entornointeligente.com / #CualquieraPuedeGooglear El neoyorquino Dee Snider, cantante de los glametaleros Twisted Sister, defenderá su disco solista For the Love of Metal mañana a las 19 en Vorterix. Click en presente continuo. Ardilla soltó en plataformas online el simple Los árboles y los Beatles , mientras que Naranjos convid ó Dejando huellas , adelanto de su disco El misterio y la fe . Click de catálogo. El colectivo ruso-argentino-chileno-español Negra Candela agitará su rumba en El Quetzal mañana a las 21. Click taquillero.

#SopláLaVela El Camping Bar cumple cinco años de fogones abiertos y lo celebrará hoy a las 20 con músicos invitados y entrada libre. Y el gigante Konami celebra sus 50 años en el negocio gamer con tres colecciones aniversario: Arcade Classics , Castlevania y Contra Anniversary , disponibles en Steam y en las tiendas online de PlayStation, Xbox y Nintendo.

#Cursos&Concursos Argentores organizará un taller gratuito para desarrollo de series televisivas, con 12 clases entre abril y junio ( inscripción en Juncal 1825, informes vía 2150-1700, interno 742). Y el seminario Actuando la Historia del Teatro , de Carolina Reznik, recorrerá la historia del teatro universal con enfoque teórico y práctico (mayo y junio, informes vía [email protected] ).

#AltaTemporada Las series son de quienes las quieren ver y de nadie más. Si querés quebrarte de emoción, salió la tercera de This Is Us (Fox Premium). Si te cabe un policial afroitaliano, probá la debutante Carlo & Malik (Netflix). Si estás para animación de culto, seguí la tercera de Rick & Morty (TNT Series). Y si te va el misterio sci-fi, hurgá en la segunda de The OA , con la musa Brit Marling (Netflix).

#InmigraciónDescontrolada Vienen por avión. Los colombianos Frente Cumbiero y el mexicano Pato Machete ( ex Control Machete ) animarán el festi chaqueño Chelaapí Fest (6/4, Resistencia, con La Fanfarria del Capitán). El performer catalán Albert Pla llegará al Teatro Coliseo para recrear el espectáculo Miedo junto al colectivo artie Mondongo (3/5). Los electrobelgas Amelie Lens y Farrago conectarán sus respectivos discos portátiles en The Bow (11/5). La brasileña Anitta colará pop en el Teatro Ópera Orbis (12/5). El jazzero yanqui John Scofield evocará en el Teatro Coliseo sus días con Miles Davis (7/6). Y el rockstar boricua yorkino Draco Rosa sudará la viola en Museum (4/7).

