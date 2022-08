Los guionistas de Stranger Things compartieron una sugestiva foto sobre la quinta temporada

Entornointeligente.com /

Con la temporada cuatro ya subida completa a la plataforma Netflix , ahora empieza a delinearse cómo será la quinta y última, que marcará el final definitivo de las aventuras de Eleven, Will, Mike, Dustin y Lucas.

Informate más A 10 años de «El último Elvis»: qué hay de la vida de John Mc Inerny, su protagonista Por eso, aprovechando la expectativa, los guionistas subieron a su cuenta de Twitter «Stranger Writers» una sugestiva foto.

En ella, se ve un pizarrón en blanco con el logo de Stranger Things y el número 5 detrás. «Day 1», se lee en el epígrafe que acompaña la postal.

https://twitter.com/strangerwriters/status/1554531728466722817 Day 1 pic.twitter.com/9m44RkJnc3

— stranger writers (@strangerwriters) August 2, 2022 Proyectos Tal como se acostumbra por estos días, la cuarta temporada de la serie de ciencia ficción que tributa a artistas como Steven Spielberg, George Lucas y Stephen King estuvo dividida en dos subtemporadas, compuestas por 9 capítulos en total.

En paralelo, los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie, anunciaron que la historia tendrá un spin off «diferente de lo que todos esperan, incluido Netflix», aclararon días atrás.

Los directores aclararon: » Estamos trabajando en él de forma paralela a la temporada 5, pero no grabaremos a la vez. Creo que no empezaremos a profundizar en ello hasta que no terminemos el resto».

Además, por estas semanas se supo que Joseph Quinn , quien intepreta a Eddie Munson , uno de los personajes más queridos de Stranger Things, se convirtió en uno de los actores más solicitados por las agencias de los EEUU.

El dato lo reportó el medio especializado Deadline, donde marcan que el representante de Quinn, Curtis Brown, se reunió con las tres grandes agencias de talento de Hollywood para discutir un contrato.

Días atrás, Quinn incluso se reunió con Metallica, banda de la que su personaje es fanático.

LINK ORIGINAL: Ambito

