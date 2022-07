Los guardaparques Marcos Uzquiano y Jorge Banegas ganan premio internacional UICN

Entornointeligente.com /

Marcos Uzquiano Howard, actual jefe de Protección de la Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni (EBB), y Jorge Banegas Franco, jefe de Protección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya del Gran Chaco, son dos de los ganadores de los Premios Internacionales de Guardaparques 2022 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). «Pedirle al Gobierno, pedirle a todo el pueblo boliviano, por favor no abandonemos las áreas protegidas, no nos abandonen a los guardaparques, se los pido encarecidamente. No permitamos la destrucción de este patrimonio tan importante que tiene Bolivia, no permitamos la contaminación de los ríos, la destrucción de los bosques, porque lo que está sucediendo en el Parque Nacional Madidi es terrible, duele (…). Quiero pedirles no nos abandonen por favor, no nos abandonen», dijo Marcos Uzquiano con la voz entrecortada. Uzquiano, quién sufrió acoso gubernamental por denunciar el ingreso de la minería ilegal al Parque Nacional Madidi, fue reconocido por sus esfuerzos y su lucha contra el tráfico de fauna silvestre, la minería ilegal y el combate de incendios forestales. Nació en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz; empezó su trayectoria como voluntario en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, convirtiéndose oficialmente en guardaparque en 2001 y posteriormente en jefe de Protección II del Parque Nacional Madidi. Desde entonces, ha trabajado en diferentes áreas protegidas como el ANMIN Apolobamba, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), la Reserva de la Biosfera y TCO Pilón Lajas y actualmente en la Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni, donde comparte su experiencia y pasión por la conservación. Jorge Banegas, consiguió el premio internacional en reconocimiento a su trayectoria de 23 años resguardando el Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco. Nació en San José de Chiquitos y ejerce por 23 años como servidor público del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, instancia desconcentrada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, habiendo realizado funciones en otras áreas protegidas nacionales como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, con carácter de rotación, para conocer características de otras ecorregiones e intercambiar experiencias de estrategias de protección y desarrollo social en torno a las áreas protegidas. El Premio, organizado por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la IUCN, en colaboración con la Federación Internacional de Guardaparques, reconoce el trabajo de guardaparques en áreas protegidas y de conservación alrededor del mundo, destacando la dedicación de sus vidas a la protección del planeta, el cuidado de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. El premio busca reconocer las capacidades de los guardaparques, elevar la conciencia sobre su trabajo y los esfuerzos de conservación que realizan.

